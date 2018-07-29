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В Минимущества Удмуртии оптимизируют штат чиновников
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В Минимущества Удмуртии оптимизируют штат чиновников 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики сократят одного заместителя министра. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова опубликовали на сайте главы региона.
Исходя из текста документа, также определяется предельная штатная численность работников Минимущества Удмуртии — 60 человек. На сегодняшний день эта цифра равна 66 штатным единицам. Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования, а сокращения начнутся с 1 сентября 2018 года.
Напомним, неделей ранее сообщалось о сокращении сотрудников регионального Минкульта.
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