В Приморье пропала девочка-подросток

Ильина Елизавета из города Арсеньева 25 июля ушла из дома и не вернулась, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на primpoisk25.

На вид Елизавете 14–15 лет, рост 170 см, плотного телосложения, темно-русые до плеч волосы и карие глаза. Была одета в зеленое платье и кроссовки бордового цвета. При себе имела темно-зеленый клатч.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Елизаветы, просим позвонить по телефонам: 8 (42361) 42 — 5 -78 МО МВД России «Арсеньевский» или 02, 102 — полиция. Также можно связаться с волонтерами по номерам: 8 914 970 75 38, 8 914 721 22 32 или написать на почту primpoisk25@gmail.com.