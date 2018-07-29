Ещё
В Приморье пропала девочка-подросток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

В Приморье пропала девочка-подросток 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
Ильина Елизавета из города Арсеньева 25 июля ушла из дома и не вернулась, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на primpoisk25.
На вид Елизавете 14–15 лет, рост 170 см, плотного телосложения, темно-русые до плеч волосы и карие глаза. Была одета в зеленое платье и кроссовки бордового цвета. При себе имела темно-зеленый клатч.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Елизаветы, просим позвонить по телефонам: 8 (42361) 42 — 5 -78 МО МВД России «Арсеньевский» или 02, 102 — полиция. Также можно связаться с волонтерами по номерам: 8 914 970 75 38, 8 914 721 22 32 или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
Primpress: последние новости
Приморцы смогут увидеть лунное затмение и великое противостояние Марса Митинг коммунистов во Владивостоке заинтересовал китайских туристов РЖД будет транслировать расписание поездов на вокзалах по местному времени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали233
Украинские националисты устроили побоище с полицией143
Нет доказательств. В Бундестаге поддержали РФ289
«Российские солдаты» встали на защиту звезды Трампа39
Россия построит не имеющие аналогов корабли162
Видео
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
00:26
Бледанс обрушилась с критикой на Оксимирона
Шоу-бизнес
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение