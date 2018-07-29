Алиментщик задолжал детям 118 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов определила россиянина с самой высокой задолженностью по алиментам. Им стал 50-летний житель столицы, добровольно не выполняющий алиментные обязательства.

Москвич задолжал бывшей жене и четырём детям более 118 млн рублей.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применён весь комплекс мер принудительного исполнения», — сообщили в ведомстве.