Ещё
Алиментщик задолжал детям 118 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

Алиментщик задолжал детям 118 млн рублей 

News.ru 43 минуты назад
Фото: News.ru
Федеральная служба судебных приставов определила россиянина с самой высокой задолженностью по алиментам. Им стал 50-летний житель столицы, добровольно не выполняющий алиментные обязательства.
Москвич задолжал бывшей жене и четырём детям более 118 млн рублей.
«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применён весь комплекс мер принудительного исполнения», — сообщили в ведомстве.
Ранее News.ru писал о жители Индии, который решил рассчитаться по алиментам с бывшей женой и принёс ей 70 килограммов мелочи. Ранее женщина подала на него в суд.
News.ru: последние новости
«Разочарование» от Мэтта Грейнинга выйдет в августе Илья Резник развенчал миф о своей госпитализации Под Нижним Новгородом образовался карстовый провал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали233
Украинские националисты устроили побоище с полицией143
Нет доказательств. В Бундестаге поддержали РФ289
«Российские солдаты» встали на защиту звезды Трампа39
Россия построит не имеющие аналогов корабли162
Видео
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
00:26
Бледанс обрушилась с критикой на Оксимирона
Шоу-бизнес
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение