Требования к сотрудникам ФСИН пропишут в дисциплинарном уставе

МОСКВА , 29 июля. / ТАСС /. Требования к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будут прописаны в дисциплинарном уставе уголовно-исполнительной системы (УИС), кроме того, служба разработает методы воспитательной работы с сотрудниками. Как сообщили во ФСИН, это предусмотрено новым законом «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ», который вступает в силу с 1 августа.

До сих пор сотрудники УИС руководствовались положением о службе в органах внутренних дел (куда ранее входила УИС), утвержденным Верховным Советом РСФСР в 1992 году.

Как рассказали во ФСИН журналистам, закон включает ряд нововведений. В частности, он обяжет сотрудников проходить проверки на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Кроме того, сотрудники будут ежегодно проходить медосмотры с проверкой на наличие в крови наркотиков и психотропных веществ.

Они также будут обязаны поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для надлежащего исполнения служебных обязанностей, а плановые аттестации будут проходить каждые четыре года (сейчас они проходят раз в пять лет). При отборе сотрудников на работу их смогут тестировать на полиграфе.

Воспитание сотрудников

Как рассказали во ФСИН, закон наделяет директора службы правом устанавливать методы воспитательной работы с сотрудниками.

Во ФСИН уже готов проект такого приказа. «Это и офицерские собрания, и общие собрания сотрудников органа или учреждения. Пусть не только руководитель дает оценку, но и коллектив проводит общие собрания сотрудников учреждения, где бы разбирались хорошие и плохие случаи. Надо больше вовлекать людей в формы общения, взаимодействия», — заметил высокопоставленный сотрудник ФСИН, напомнив практику комсомольских и партийных собраний.

Кроме этого закон предусматривает разработку дисциплинарного устава УИС, который должен утвердить Минюст . «Это свод правил поведения сотрудников службы, который будет определять порядок ношения формы, порядок взаимоотношений между сотрудниками в рамках действующей субординации, порядок заступления на дежурство и т. д.», — пояснили во ФСИН.

В нем будут подробно прописаны права, обязанности и ответственность руководителей по поддержанию служебной дисциплины, обязанности сотрудников, порядок наложения, исполнения и обжалования дисциплинарных взысканий, учет взысканий и поощрений. Такой устав был у сотрудников тюремной системы, когда она входила в МВД (дисциплинарный устав органов внутренних дел СССР 1984 года, перестал действовать с принятием дисциплинарного устава МВД России в 2012 году).

Ротация

Глав территориальных органов ФСИН смогут менять в порядке ротации каждые шесть лет. Это также закреплено во вступающем в силу законе «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ».

"Закон вводит ротацию для руководителей региональных управлений ФСИН: после шести лет работы на одной должности они могут быть переведены в другой регион на равнозначную должность решением президента или директора ФСИН. В случае отказа без уважительных причин он может остаться в том же регионе с переводом на нижестоящую должность либо уволен", — пояснили журналистам во ФСИН.

Мужские и женские должности

Также закон дает право директору ФСИН определять должности, куда можно принимать на работу лиц мужского или женского пола. «Понятно, например, что если женщина работает в службе режима мужской колонии, ее не включат в сводный отряд для проведения обысковых мероприятий. Соответственно, растет нагрузка на других сотрудников и частота их дежурств, а это влияет на качество работы, — пояснили во ФСИН. — После утверждения должностей, куда могут принимать на работу только мужчин, за неправильное формирование штатов с руководителей смогут спросить жестко — плоть до дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения».

Другие нововведения

Во ФСИН отметили, что закон содержит и ряд преимуществ для сотрудников. Так, за ненормированный служебный день предусмотрен дополнительный отпуск от трех до 10 дней.

На пять лет увеличен предельный возраст пребывания на службе. «У нас масса порядочных сотрудников, которых не хотелось бы увольнять. Допустим, младший инспектор, у него сейчас предельный возраст — 50 лет, а он еще мог бы работать. Речь идет о тех, кто положительно себя зарекомендовал и действительно нужен для службы», — пояснили во ФСИН.

Приходящим на работу во ФСИН сотрудникам других служб будут засчитывать их специальные звания по прежнему месту работы. «Когда ранее к нам хотели перейти бывшие сотрудники ФСКН , мы не смогли принять ряд офицеров, потому что, например, полковнику мы могли предоставить лишь звание майора или подполковника, и потеряли ряд специалистов. Закон это исправляет», — отметили во ФСИН.