Лекарственная болезнь

Свежий опрос исследовательского холдинга «Ромир» выявил настораживающую тенденцию — потерю веры в качество отечественных лекарств. Найти замену зарубежным препаратам смогли лишь 8 процентов больных. Всего год назад таких счастливчиков было в три раза больше. А 38 процентов опрошенных даже не ищут, чем заменить импорт, хотя российская продукция намного дешевле.

Конечно, производители пытаются уверить покупателей, что наши лекарства ничуть не уступают зарубежным аналогам. Фармацевтический рынок действительно далеко ушел от лекарственного беспредела 1990-х годов, когда таблетки шлепали все кому не лень и поход в аптеку был сродни русской рулетке. Важную роль сыграл недавний переход предприятий отрасли на международные стандарты контроля качества GMP. И все же импортозамещение в этой сфере еще далеко от желаемого.

Это видно даже по валу. Сегодня 68 процентов лекарств поступает в наши аптеки из-за рубежа. В самых амбициозных планах — сократить долю импорта хотя бы до половины. Но даже препараты, производящиеся в нашей стране, можно назвать российскими лишь с определенной долей условности. Обычно на заводах лишь фасуют купленное за границей сырье. Российских субстанций, из которых делают готовые лекарства, крайне мало. А субстанций для производства антибиотиков у нас нет вообще. При этом сырье покупается в Китае и Индии, где оно в 20–25 раз дешевле, чем в Европе. Российские производители ссылаются на то, что так делают многие. Но западные фармацевтические гиганты строят в Азии собственные заводы, контролируя все от «а» до «я».

России производят в основном дженерики — дешевые копии оригинальных препаратов. Согласно мировым стандартам, идентичными должны быть не только химическая формула вещества, но и его воздействие на больного. На Западе проводятся серьезные клинические исследования дженериков. Российские производители на них предпочитают не тратиться, но, нимало не смущаясь, напирают на идентичность оригиналу: «Вещество одно, зачем платить больше?»

Если отечественных дженериков в аптеках все же хватает, то новых оригинальных препаратов на рынок не выходит вообще. Для этого нужны многолетние исследования в лабораториях, клинические испытания, огромные материальные вложения. Многие наши фармкомпании не имеют для этого средств, ведь они — предприятия малого и среднего бизнеса. Да и крупные производители предпочитают получать прибыль здесь и сейчас, а не инвестировать в непонятное будущее.

И еще одна острая проблема — огромное количество устаревших и бесполезных лекарств. Регистрация в России новых препаратов непрозрачна, забюрократизирована и, самое печальное, не требует сравнительных клинических испытаний, доказывающих их эффективность. Для положительного заключения порой хватает заверений производителя, что препарат испытан на нескольких десятках больных, которым стало лучше. И дальше коммерческий успех лекарства определяет не его реальная польза, а рекламная раскрутка.

Так что намечающееся разочарование в отечественных препаратах не вызывает удивления. Россияне тратят на лекарства астрономические деньги — 940 миллиардов рублей в год. И хотят быть уверенными в их эффективности и безопасности.