Талантливые школьники разработали проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктики

В центре «Сириус» школьники разработали проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктической зоны России ТАСС сообщает, что эта работа стала одним из победителей образовательной программы «Большие вызовы», которая завершилась в сочинском центре.

Руководителями проекта стали ученые Уральского федерального университета из Екатеринбурга . Проект школьников по созданию автономного энергоэффективного жилого комплекса для северных регионов России с использованием возобновляемых источников и систем накопления энергии признан победителем направления «Современная энергетика». По словам разработчиков, срок окупаемости проекта, составит около 15 месяцев. В среднем в месяц, планируется реализовывать около четырех таких проектов.

Также школьники, которых курировали уральские специалисты, представили в Сочи макет устройства бесперебойного электропитания для цифровых систем мониторинга. Этот проект стал призером программы «Большие вызовы».

«Основная цель программы — привлечение в энергетику талантливой молодежи — достигнута. В течение трех недель юные исследователи занимались в «Сириусе» решением практических задач — инженерных, технологических, исследовательских, — отвечающих национальной Стратегии научно-технологического развития России», — рассказал заведующий базовой кафедрой «Электроэнергетика» в УрФУ Сергей Кокин.

Для участия в образовательной программе «Сириуса» «Большие вызовы» были отобраны 400 человек по итогам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов..