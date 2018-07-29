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Талантливые школьники разработали проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктики
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Талантливые школьники разработали проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктики 

N24.ru 47 минут назад
Фото: N24.ru
В центре «Сириус» школьники разработали проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктической зоны России. ТАСС сообщает, что эта работа стала одним из победителей образовательной программы «Большие вызовы», которая завершилась в сочинском центре.
Руководителями проекта стали ученые Уральского федерального университета из Екатеринбурга. Проект школьников по созданию автономного энергоэффективного жилого комплекса для северных регионов России с использованием возобновляемых источников и систем накопления энергии признан победителем направления «Современная энергетика». По словам разработчиков, срок окупаемости проекта, составит около 15 месяцев. В среднем в месяц, планируется реализовывать около четырех таких проектов.
Также школьники, которых курировали уральские специалисты, представили в Сочи макет устройства бесперебойного электропитания для цифровых систем мониторинга. Этот проект стал призером программы «Большие вызовы».
«Основная цель программы — привлечение в энергетику талантливой молодежи — достигнута. В течение трех недель юные исследователи занимались в «Сириусе» решением практических задач — инженерных, технологических, исследовательских, — отвечающих национальной Стратегии научно-технологического развития России», — рассказал заведующий базовой кафедрой «Электроэнергетика» в УрФУ Сергей Кокин.
Для участия в образовательной программе «Сириуса» «Большие вызовы» были отобраны 400 человек по итогам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов..
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