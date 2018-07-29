Экономия бюджетных средств в Псковской области на госзакупках превысила 200 млн рублей 

Экономия бюджетных средств при осуществлении государственных закупок в первом полугодии 2018 года в Псковской области составила 214 млн рублей, сообщили в пресс-службе комитета по госзакупкам администрации Псковской области. В частности, 134 млн рублей было сэкономлено при осуществлении закупок, проведенных непосредственно комитетом Псковской области по организации государственных закупок. Отметим, накануне руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец сообщила, что в 2018 году уже оштрафованы восемь юридических лиц и 55 чиновников на 5,2 млн рублей: по её данным, чиновники выполнили 41 предупреждение из 51-го по антимонопольным нарушениям, чтобы не доводить до штрафов. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».