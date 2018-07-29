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В деле Скрипалей появились новые детали
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В деле Скрипалей появились новые детали 

Авторадио 5 часов назад
Фото: dp.ru
В отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали две группы. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на следователей. Предполагается, что первая команда привезла отравляющее вещество в Великобританию, а вторая осуществила преступление. Согласно этой версии, «Новичок» могли завезти в страну под видом парфюмерии. По словам следователей, флакон, который ранее обнаружили местные жители, не мог использоваться в качестве контейнера. Отмечается, что другая емкость может находиться на территории Великобритании и представлять угрозу. Пострадавший от нервно-паралитического вещества в Эймсбери рассказал, что подарил флакон с химикатом погибшей подруге. Он считал, что преподнес ей духи, которые нашел в парке королевы Елизаветы в Солсбери. Британцы отравились в конце июня. По мнению спецслужб, они оказались под воздействием того же вещества, от которого в марте пострадали Скрипали. Лондон обвиняет в атаке Россию, Москва все обвинения отвергает.
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