Волонтёры устроили генеральную уборку в Кисловодске

Волонтёры вышли на субботник 28 июля в Кисловодске , сообщили очевидцы в городском сообществе.

Неравнодушные горожане активно участвуют в ликвидации последствий урагана и ливня в городе-курорте. Они убирают мусор с улиц, поваленные деревья с дорог и дворов, засыпают ямы землёй. Волонтёры помогли навести порядок на улицах Куйбышева , Новой, Карла Либкнехта, проспекте Победы и территории Национального парка — от санатория «Узбекистан» до моста на источнике.

В горадминистрации, тем временем, сообщили, что все городские службы работают в штатном режиме. Экологическая комиссия проинспектировала 55 улиц на предмет актирования пострадавших зеленых насаждений. Создана комиссия по оценке ущерба, в работе которой участвуют специалисты краевых министерств дорожного хозяйства и ЖКХ.

«Курортный бульвар, национальный парк находятся в полном порядке. В течение нескольких дней мы ликвидируем оставшиеся последствия стихии, и курорт будет жить обычной жизнью», — рассказал мэр Кисловодска Александр Курбатов

Напомним, вечером 27 июля в Кисловодске случился ливень с ураганом. Часть улиц была затоплена, пострадали торговые сооружения и деревья в курортном парке. СМИ сообщали об одном погибшем.