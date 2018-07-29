«Нацкорпус»: Полицейские называли нас аваковскими псами

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь НК Роман Чернышев . По его словам, боевики были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой они требуют возвести экопарк.

«Толпа спецназа МВД говорила парню, что он «аваковский пес». Смешнее я даже придумать не мог», — пишет Чернышев.

Об этом ему рассказал один из задержанных радикалов по имени Богдан. Видеозапись рассказа пресс-секретарь НК прикрепил к своей публикации.

Чернышев утверждает, что молодого человека также били в автобусе по дороге в РОВД.

«Били коленями связанного в автобусе. Я просил дать воды — не давали. Говорили, что в отделении еще побьют. Еще говорили, что мы «аваковские псы»», — цитирует он слова неонациста. На видеозаписи его рассказ начинается на отметке 5:14.

Следует отметить, что, если рассказ радикала Богдана соответствует действительности, то это говорит о резко негативном отношении профессионалов-правоохранителей как к радикальным группировкам, которые киевский режим использует для внесудебных расправ, так и к самой властной верхушке, пришедшей на вершину в результате государственного переворота в 2014 году в Киеве.