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«Нацкорпус»: Полицейские называли нас аваковскими псами
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«Нацкорпус»: Полицейские называли нас аваковскими псами 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь НК Роман Чернышев. По его словам, боевики были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой они требуют возвести экопарк.
«Толпа спецназа МВД говорила парню, что он «аваковский пес». Смешнее я даже придумать не мог», — пишет Чернышев.
Об этом ему рассказал один из задержанных радикалов по имени Богдан. Видеозапись рассказа пресс-секретарь НК прикрепил к своей публикации.
Чернышев утверждает, что молодого человека также били в автобусе по дороге в РОВД.
«Били коленями связанного в автобусе. Я просил дать воды — не давали. Говорили, что в отделении еще побьют. Еще говорили, что мы «аваковские псы»», — цитирует он слова неонациста. На видеозаписи его рассказ начинается на отметке 5:14.
Ирония ситуации в том, что Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел (МВД) Украины, в подчинении у которого находится в том числе и полицейские. Организацию же «Национальный корпус» возглавляет депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, экс-командующий признанного в США неонацистким полка Нацгвардии (входит в состав МВД) «Азов». Билецкого украинские СМИ называют правой рукой Авакова. Лидер неонацистов нередко выполняет для главы МВД грязную работу, которую не могут или не хотят выполнять полицейские.
Следует отметить, что, если рассказ радикала Богдана соответствует действительности, то это говорит о резко негативном отношении профессионалов-правоохранителей как к радикальным группировкам, которые киевский режим использует для внесудебных расправ, так и к самой властной верхушке, пришедшей на вершину в результате государственного переворота в 2014 году в Киеве.
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