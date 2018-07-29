Самый злостный неплательщик по алиментам в РФ должен своим детям 118 миллионов

Москвич стал обладателем антирекорда по невыплаченным алиментам, сообщили RT в ФССП.

По данным ведомства, 50-летний мужчина задолжал бывшей жене и четырем детям 118 миллионов рублей. Приставы отметили, что к должнику был применен «весь комплекс мер принудительного исполнения», но не уточнили, привели ли они к выполнению обязательств. Видимо, одной из таких мер было распространение данных о долге в СМИ.

Ранее Пятый канал рассказывал об общей задолженности россиян, которая будет взыскана через суд.