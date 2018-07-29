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Самый злостный неплательщик по алиментам в РФ должен своим детям 118 миллионов
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Самый злостный неплательщик по алиментам в РФ должен своим детям 118 миллионов 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Москвич стал обладателем антирекорда по невыплаченным алиментам, сообщили RT в ФССП.
По данным ведомства, 50-летний мужчина задолжал бывшей жене и четырем детям 118 миллионов рублей. Приставы отметили, что к должнику был применен «весь комплекс мер принудительного исполнения», но не уточнили, привели ли они к выполнению обязательств. Видимо, одной из таких мер было распространение данных о долге в СМИ.
Ранее Пятый канал рассказывал об общей задолженности россиян, которая будет взыскана через суд.
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