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Президент РФ подписал закон о неустойке за просрочку алиментов
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Президент РФ подписал закон о неустойке за просрочку алиментов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пятый канал
Закон, вводящий новые правила, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Размер неустойки уменьшается с 0,5 процента до 0,1 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Тем самым возвращен размер неустойки, существовавший до 2008 года, поскольку многим гражданам оказалось сложно справиться с постоянно растущей неустойкой.
Законом предоставляется судам возможность уменьшить размер неустойки при образовании задолженности у алиментщика с учетом его материального и семейного положения. При этом должна учитываться соразмерность подлежащей уплате неустойки и самой задолженности. На практике размер неустойки может значительно превышать задолженность по уплате алиментов.
Кроме того, если задолженность образовалась по уважительной причине, а материальное положение алиментщика не позволяет ее оплатить, суд сможет освобождать полностью или частично от уплаты задолженности.
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