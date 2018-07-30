Президент РФ подписал закон о неустойке за просрочку алиментов

Закон, вводящий новые правила, подписал президент Владимир Путин . Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Размер неустойки уменьшается с 0,5 процента до 0,1 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Тем самым возвращен размер неустойки, существовавший до 2008 года, поскольку многим гражданам оказалось сложно справиться с постоянно растущей неустойкой.

Законом предоставляется судам возможность уменьшить размер неустойки при образовании задолженности у алиментщика с учетом его материального и семейного положения. При этом должна учитываться соразмерность подлежащей уплате неустойки и самой задолженности. На практике размер неустойки может значительно превышать задолженность по уплате алиментов.

Кроме того, если задолженность образовалась по уважительной причине, а материальное положение алиментщика не позволяет ее оплатить, суд сможет освобождать полностью или частично от уплаты задолженности.