Танцевальный флешмоб московских пенсионеров попал в Книгу рекордов России

1077 людей старшего возраста станцевали зумбу в парке «Сокольники».

Крупнейшим мероприятием лета, которое прошло в рамках проекта «Московское долголетие», стал танцевальный марафон для представителей старшего поколения. Соревнования по бальным танцам прошли в московском парке «Сокольники» и длились десять часов.

В мероприятии приняли участие 792 человека, которые занимаются по программе «Танцы» в «Московском долголетии». Среди них были и новички, и опытные танцоры, выступления были как сольными, так и парными. Участники исполнили для зрителей медленный и фигурный вальсы, ча-ча-ча, зажигательный джайв и страстное аргентинское танго.

— Кто-то из них пришел немного подготовленным (например, в юности танцевал), а кто-то начал с нуля и показал результат за полгода. Получился действительно марафон, ведь соревновались целый день с 10:00, — рассказала организатор мероприятия Лидия Кузнецова

В конце мероприятия лучшим танцорам вручили призы. Среди сольных исполнителей лучшей стала Зарема Баранукова, жительница Северо-Западного округа. В группе любителей победили Юрий Тимофеев и Валентина Кравец из Северо-Восточного округа. А лучшими среди профессионалов стали Владимир Дубинин и Людмила Грибкова из ЮАО.

Кстати, с марта 2018 года к проекту «Московское долголетие» присоединились 115 тысяч пенсионеров города. Выбрать кружок, секцию, мастер-класс по душе и рядом с домом может сегодня любой москвич, вышедший на пенсию. На выбор предлагаются активности по направлениям: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие. Записаться в интересную секцию можно бесплатно во время открытых уроков в парках столицы или в центре социального обслуживания. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.