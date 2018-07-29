Рекорд России: самый массовый танцевальный флешмоб среди людей пожилого возраста прошел в «Сокольниках»

В парке «Сокольники» прошел десятичасовой танцевальный марафон для представителей старшего поколения. На протяжении всего дня бабушки и дедушки показывали, что возраст не помеха даже для динамичного ча-ча-ча, быстрого джайва и страстного танго.

Праздник стал крупнейшим мероприятием этого лета, организованным в рамках проекта «Московское долголетие». Всего в марафоне приняли участие 792 человека. Это были не только опытные танцоры, но и новички. Проходили соревнования по классической схеме чемпионата мира по бальным танцам.

Начинающие танцоры выступали сольно: они демонстрировали судьям движения медленного вальса и ча-ча-ча. Пары-любители исполняли фигурный вальс и ча-ча-ча, а более опытные конкурсанты покоряли зрителей джайвом и танго.

«Все участники — это люди, которые занимаются в «Московском долголетии» по направлению «Танцы». Кто-то из них пришел немного подготовленным (например, в юности танцевал), а кто-то начал с нуля и показал результат за полгода. Получился действительно марафон, ведь соревновались целый день с 10:00. По большому счету это первый чемпионат по бальным танцам среди москвичей старшего возраста», — рассказала Лидия Кузнецова , продюсер и организатор мероприятия.

Членами жюри танцевальных соревнований стали квалифицированные судьи, победители чемпионатов по бальным танцам и участники телевизионной программы «Танцы со звездами». В течение дня они выбирали лучших — в финал прошли 11 сольных исполнителей и 11 пар (по одной паре от каждого округа).

«Раньше я танцевал и выступал, однажды даже занял третье место в латиноамериканской программе. В последнее время у меня нет партнерши, а так как хотелось участвовать, я позвонил Наталье, у которой тоже не было партнера, и мы решили объединиться. Не тренировались даже, просто оба знакомы с программой фигурного вальса и ча-ча-ча. Если бы мы танцевали в паре постоянно, уровень был бы выше. В «Московском долголетии» я участвую и как волонтер: даю уроки латины для начинающих, обучаю азам — объясняю и показываю, что такое опорная нога», — поделился Николай Гущин , житель Восточного округа, занявший второе место среди любителей.

Главным же событием дня стал массовый флешмоб. 1077 человек старшего возраста надели фирменные кепки и футболки, построились в ровные ряды и станцевали зажигательную зумбу. Эта танцевальная фитнес-программа — одна из самых популярных среди программ «Московского долголетия».

В результате благодаря большому количеству участников старшего возраста флешмоб занесли в Книгу рекордов России . Результат зафиксировал Влад Копылов, генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интер рекорд», и передал подтверждающий сертификат представителям столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Теперь танцевальный флешмоб «Московское долголетие»» претендует на мировой рекорд.

«Флешмобы в России сейчас — это тренд. Но в них участвует в основном молодежь, а в этом флешмобе впервые приняли участие люди старшего возраста. Результат появится на нашем сайте и в реестре рекордов России. Также мы планируем подать заявку на занесение его в Книгу рекордов Гиннеса после того, как соберем доказательную базу. Я точно знаю, что такого еще не было», — отметил Влад Копылов.

Завершилось мероприятие торжественным вручением призов лучшим танцорам. В группе «Сольное выступление» первой стала Зарема Баранукова (Северо-Западный округ). Среди любителей победили Юрий Тимофеев и Валентина Кравец (Северо-Восточный округ). Лучшими среди мастеров стали Владимир Дубинин и Людмила Грибкова (Южный округ).

Кстати, для участников «Московского долголетия» это не первая танцевальная встреча. Так, в начале июля в Таганском парке для людей старшего поколения устраивали мастер-классы по свингу, твисту, буги-вуги и аргентинскому танго.

Проект «Московское долголетие» запустили для горожан старшего возраста весной этого года. По всему городу открыли бесплатные кружки и секции по разным направлениям — от танцев и скандинавской ходьбы до курсов английского языка и компьютерной грамотности. Присоединиться к проекту могут все москвичи пенсионного возраста. Записаться можно в центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках.

Все о проекте «Московское долголетие»