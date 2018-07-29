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Пожилые москвичи установили рекорд России по самому массовому танцевальному флешмобу
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Пожилые москвичи установили рекорд России по самому массовому танцевальному флешмобу 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
В столичном парке «Сокольники» провели танцевальный марафон для пожилых людей, на мероприятии более тысячи участников старшего возраста станцевали зумбу и вошли в Книгу рекордов России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В парке «Сокольники» прошел десятичасовой танцевальный марафон для представителей старшего поколения. На протяжении всего дня бабушки и дедушки показывали, что возраст не помеха даже для динамичного ча-ча-ча, быстрого джайва и страстного танго.
«Главным же событием дня стал массовый флешмоб. 1077 человек старшего возраста надели фирменные кепки и футболки, построились в ровные ряды и станцевали зажигательную зумбу. Эта танцевальная фитнес-программа — одна из самых популярных среди программ «Московского долголетия». В результате благодаря большому количеству участников старшего возраста флешмоб занесли в Книгу рекордов России», — говорится в сообщении.
Результат зафиксировал генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интер рекорд» Влад Копылов и передал подтверждающий сертификат представителям столичного департамента труда и социальной защиты населения. Теперь танцевальный флешмоб «Московское долголетие»» претендует на мировой рекорд.
«Флешмобы в России сейчас — это тренд. Но в них участвует в основном молодежь, а в этом флешмобе впервые приняли участие люди старшего возраста. Результат появится на нашем сайте и в реестре рекордов России. Также мы планируем подать заявку на занесение его в Книгу рекордов Гиннесcа после того, как соберем доказательную базу. Я точно знаю, что такого еще не было», — отметил Копылов.
Праздник стал крупнейшим мероприятием этого лета, организованным в рамках проекта «Московское долголетие». Всего в марафоне приняли участие 792 человека. Это были не только опытные танцоры, но и новички. Проходили соревнования по классической схеме чемпионата мира по бальным танцам.
Начинающие танцоры выступали сольно: они демонстрировали судьям движения медленного вальса и ча-ча-ча. Пары-любители исполняли фигурный вальс и ча-ча-ча, а более опытные конкурсанты покоряли зрителей джайвом и танго.
Завершилось мероприятие торжественным вручением призов лучшим танцорам. В группе «Сольное выступление» первой стала Зарема Баранукова (Северо-Западный округ). Среди любителей победили Юрий Тимофеев и Валентина Кравец (Северо-Восточный округ). Лучшими среди мастеров стали Владимир Дубинин и Людмила Грибкова (Южный округ).
Проект «Московское долголетие» запустили для горожан старшего возраста весной этого года. По всему городу открыли бесплатные кружки и секции по разным направлениям — от танцев и скандинавской ходьбы до курсов английского языка и компьютерной грамотности. Присоединиться к проекту могут все москвичи пенсионного возраста. Записаться можно в центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках.
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