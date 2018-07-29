Партнёрство Владимира и Эрлангена отметили на международном уровне

фото upload.wikimedia.org Проект «Международный дискуссионный клуб ПРИЗМА: Эрланген-Владимир» стал одним из победителей конкурса выдающихся и инновационных германо-российских проектов.

Целью дискуссионного клуба является создание и развитие открытой площадки для обсуждения актуальных вопросов на общественно-политические и социально экономические аспекты развития двух стран. Заседания дискуссионного клуба проходят дважды в год в формате пленарных сессий. К слову, представили проект депутаты города Владимира совместного с магистратом Эрлангена и экспертами из Владимирского филиала РАНХиГС

Проект, прежде всего, направлен на развитие двухстороннего диалога между нашими и западными учёными, политиками, юристами, экономистами, общественниками.

В рамках дискуссионного клуба 10 апреля прошлого года во Владимире обсудили актуальные вопросы миграционной политике. А в январе 2018 уже в городе Эрлангене участники проекта выразили своё мнение по современному гражданскому обществу и его участию в управлении городом. Следующее заседание клуба с участием экспертом из Германии пройдёт в столице 33 региона. Правда, с датами ещё не определились.