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Гендиректор «Софрино» лишился всех должностей в РПЦ
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Гендиректор «Софрино» лишился всех должностей в РПЦ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Гендиректор художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгений Пархаев освобожден от всех должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Пархаев руководил «Софрино» более 30 лет, предприятие выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.
Кроме того, Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре, отмечает «Интерфакс».
О причинах увольнения не сообщается. В июне этого года Пархаеву исполнилось 77 лет.
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