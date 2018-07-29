Гендиректор «Софрино» лишился всех должностей в РПЦ

Гендиректор художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгений Пархаев освобожден от всех должностей, занимаемых в организациях Русской церкви , сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Пархаев руководил «Софрино» более 30 лет, предприятие выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.

Кроме того, Пархаев управлял гостиницей «Даниловская», принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре, отмечает «Интерфакс»

О причинах увольнения не сообщается. В июне этого года Пархаеву исполнилось 77 лет.