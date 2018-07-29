Гендиректор фабрики «Софрино» освобожден от должностей в РПЦ 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом освободил гендиректора предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
«Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской Православной Церкви», — говорится в сообщении.
Пархаев руководил «Софрино» с 1987 года. Он был также директором гостиницы РПЦ «Даниловская» с 213 года. Он также курировал резиденции патриарха в Переделкине, Чистом переулке и Даниловском монастыре в Москве. За время работы Пархаев был удостоен многих церковных наград.