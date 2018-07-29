Администрация Выборга и директор Выборгского замка ищут инвесторов для деревянных домов города

Выборге ищут инвесторов на реставрацию трех деревянных домов. Они расселены несколько лет назад и признаны памятниками, но средств на реконструкцию нет. На конкурс никто не заявился. Клич по инвесторам кинул директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой

В Выборге есть комплекс деревянных зданий на пересечении улицы Крепостной и бульвара Кутузова. Дома, построенные более 100 лет назад, сейчас ветшают, а бизнесменов, готовых вложить деньги в такое хлопотное и затратное дело как реставрация памятников, на горизонте пока не видно.

«Арифметика простая. Мы выставили на торги два деревянных здания на Крепостной улице. Никто не покупает. Потому что по КГИОПским законам восстановить будет в разы затратнее, чем приобрести»

В эти выходные к попыткам спасти здания подключился и директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой. На своей странице социальной сети Вконтакте Владимир Олегович разместил пост о поиске инвестора для памятников деревянного зодчества Выборга:

"Выборгский музей-заповедник, в случае нахождения инвестора, был бы готов заняться одним или несколькими зданиями комплекса. Данную запись можно считать предложением музея-заповедника о сотрудничестве. Понимаю определенную степень утопичности проекта, но продолжаю верить"

В разговоре с порталом moka78.ru директор Выборгского объединенного музея-заповедника рассказал, что у потенциальных инвесторов интерес к домам пропал, как только Комитет по культуре Ленобласти обеспечил здания всеми необходимыми для памятников документами. Теперь они под охраной, снести их нельзя, как и серьезно перестроить. Фасады и объемно-пространственные решения должны остаться историческими.

Администрация Выборга делает все возможное, но в данном случае она не может прыгнуть выше головы. На торгах покупателей не нашлось — не было подано ни одной заявки.

"Если бы инвестор взял хотя бы один дом и отреставрировал его, музей был бы готов вытсупить пользователем. Мы организуем там какую-нибудь интересную экспозицию. Например, рассказывающую об истории финского Выборга в период с 1918 по 1944 год. У нас такая экспозиция есть в замке, но она занимает всего один зал. Я уверен, что мы могли бы развернуть ее на целый дом, который как раз относится к этой эпохе", — сообщил Владимир Цой Остается надеяться на то, что в день празднования юбилея Ленинградской области в Выборг приедет много богатых людей и среди них могут появиться инвесторы, готовые вложить немалые средства в сохранение памятников деревянного зодчества в Выборге.