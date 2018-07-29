Администрация Выборга и директор Выборгского замка ищут инвесторов для деревянных домов города 

В Выборге ищут инвесторов на реставрацию трех деревянных домов. Они расселены несколько лет назад и признаны памятниками, но средств на реконструкцию нет. На конкурс никто не заявился. Клич по инвесторам кинул директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой.
В Выборге есть комплекс деревянных зданий на пересечении улицы Крепостной и бульвара Кутузова. Дома, построенные более 100 лет назад, сейчас ветшают, а бизнесменов, готовых вложить деньги в такое хлопотное и затратное дело как реставрация памятников, на горизонте пока не видно.
Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов сетует:
«Арифметика простая. Мы выставили на торги два деревянных здания на Крепостной улице. Никто не покупает. Потому что по КГИОПским законам восстановить будет в разы затратнее, чем приобрести»
В эти выходные к попыткам спасти здания подключился и директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой. На своей странице социальной сети Вконтакте Владимир Олегович разместил пост о поиске инвестора для памятников деревянного зодчества Выборга:
"Выборгский музей-заповедник, в случае нахождения инвестора, был бы готов заняться одним или несколькими зданиями комплекса. Данную запись можно считать предложением музея-заповедника о сотрудничестве. Понимаю определенную степень утопичности проекта, но продолжаю верить"
В разговоре с порталом moka78.ru директор Выборгского объединенного музея-заповедника рассказал, что у потенциальных инвесторов интерес к домам пропал, как только Комитет по культуре Ленобласти обеспечил здания всеми необходимыми для памятников документами. Теперь они под охраной, снести их нельзя, как и серьезно перестроить. Фасады и объемно-пространственные решения должны остаться историческими.
Администрация Выборга делает все возможное, но в данном случае она не может прыгнуть выше головы. На торгах покупателей не нашлось — не было подано ни одной заявки.
"Если бы инвестор взял хотя бы один дом и отреставрировал его, музей был бы готов вытсупить пользователем. Мы организуем там какую-нибудь интересную экспозицию. Например, рассказывающую об истории финского Выборга в период с 1918 по 1944 год. У нас такая экспозиция есть в замке, но она занимает всего один зал. Я уверен, что мы могли бы развернуть ее на целый дом, который как раз относится к этой эпохе", — сообщил Владимир Цой Остается надеяться на то, что в день празднования юбилея Ленинградской области в Выборг приедет много богатых людей и среди них могут появиться инвесторы, готовые вложить немалые средства в сохранение памятников деревянного зодчества в Выборге.