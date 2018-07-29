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В Ижевске разработали концепцию внешнего облика зданий центральной части города
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В Ижевске разработали концепцию внешнего облика зданий центральной части города 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Концепции внешнего облика зданий, расположенных в центральной части столицы Удмуртской Республики, разработали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, проект создан в рамках первого этапа реализации программы «Дизайн-Код. Ижевск»
В частности, планируется приведение фасадов нежилых помещений, расположенных в центральной части города. Отмечается, что разработаны архитектурно-художественные концепции внешнего облика зданий № 46 по улице Лихвинцева и № 206 по улице Пушкинская.
Концепции созданы в соответствии с Порядком размещения и эксплуатации информационных конструкций в городе Ижевске, утвержденным решением Городской думы Ижевска № 520 от 19 апреля 2018 года, а также на основе встреч с собственниками и арендаторами нежилых помещений, расположенных по улице Пушкинской на участке от Центральной площади до улицы Советской.
Данные проекты утверждены Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города и собственниками нежилых помещений, участвовавшими в обсуждениях представленных концепций. Проекты являются руководством к дальнейшей работе в рамках реализации программы.
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