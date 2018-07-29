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Ряд автобусов поменяли маршруты 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото busphoto.ru  Мы писали о том, что социальный маршрут №4-С, следовавший по «Пекинке», где сейчас идёт масштабные ремонтные работы, частично изменил свой маршрут. В тот же день прошла информация, что мэрия решает, как быть с другими автобусными маршрутами форсирующими по трассе М7 «Волга» в черте города.
Вчера вечером на сайте мэрии появился результат упорного труда — ещё два городских автобусных маршрута изменили свои пути следования:
— автобусы маршрута №31 теперь следуют от остановки «Улица Балакирева» до остановки «Улица Куйбышева». На «Тандем» в ближайшее время «тридцать первый» заезжать не будет;
— автобусы маршрута №32 также временно поменяли конечную остановку с «Тандема» на «Улицу Куйбышева».
Остальные автобусные маршруты №№ 7С, 9С, 13С, 14 и 54 будут выходить в рейсы без изменений.
Заказчиком ремонтных работ на федеральной трассе М7 «Волга» является Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». Реконструкция «Пекинки» продлится два года
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