Ряд автобусов поменяли маршруты

фото busphoto.ru Мы писали о том, что социальный маршрут №4-С, следовавший по «Пекинке», где сейчас идёт масштабные ремонтные работы, частично изменил свой маршрут. В тот же день прошла информация, что мэрия решает, как быть с другими автобусными маршрутами форсирующими по трассе М7 «Волга» в черте города.

Вчера вечером на сайте мэрии появился результат упорного труда — ещё два городских автобусных маршрута изменили свои пути следования:

— автобусы маршрута №31 теперь следуют от остановки «Улица Балакирева» до остановки «Улица Куйбышева». На «Тандем» в ближайшее время «тридцать первый» заезжать не будет;

— автобусы маршрута №32 также временно поменяли конечную остановку с «Тандема» на «Улицу Куйбышева».

Остальные автобусные маршруты №№ 7С, 9С, 13С, 14 и 54 будут выходить в рейсы без изменений.

Заказчиком ремонтных работ на федеральной трассе М7 «Волга» является Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». Реконструкция «Пекинки» продлится два года