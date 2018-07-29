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Работники тракторного завода не останутся без работы
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Работники тракторного завода не останутся без работы 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Светлана Орлова во время своего визита в Вязники заявила, что все работники Владимирского тракторного завода не останутся без работы.
«На этой недели Алексей Конышев проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о судьбе нашего с вами тракторного завода. Насколько вы помните, в Киржаче мы открыли производство парашютов и теперь «Ростех» готово помочь нашему тракторостроению. Было совещание с Чемезовым. На этой неделе Алексей Конышев все вам озвучит. Все кто получили на руки трудовые книжки будут трудоустроены. Хочу сообщить вам, что Камешково стал опережающим ростом. Сюда приходят инвесторы, которые получают налоговые каникулы. Поэтому Алексей Конышев провел переговоры и вам все озвучит в ближайшее время. Единственное, что скажу, Камешково у нас стало центром притяжения инвесторов», — сохранила интригу Светлана Орлова
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