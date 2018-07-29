«Билет в один конец» — Пушков предсказал гибель американцев на Марсе

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал идею американцев построить обитаемые помещения на Марсе. Точнее, результаты конкурса проектов жилья для астронавтов, проведенного NASA . По его мнению, освоение красной планеты — безумная идея.

Пушков уверен: враждебный Марс на примет чужаков и попытки обосноваться на нет — «билет в один конец».

Ранее международная группа ученых исследовала ряд физиологических аспектов, которые будут способствовать жизни первых переселенцев на Марсе и воспроизводству населения. По их мнению, суровые условия и малочисленность команды могут потребовать преобладания ценности группы над ценностью отдельной личности — будет необходим подход, допускающий аборты, эвтаназию безнадежно больных или пожертвование отдельными людьми ради блага большинства.

Мечты о Марсе, пусть и пугающие, не покидают и творческих людей. Так, британский дизайнер Норман Фостер вместе с помощниками создал серию иллюстраций о заселении этой планеты людьми. За основу художники взяли технологии, которые человечество сможет использовать уже в самом ближайшем будущем.