Принца Чарльза уличили в переписке с епископом-извращенцем

Судебные слушания по делу Питера Болла (Peter Ball) прошли еще в 2015 году. Епископа признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 18 мужчин. Судья приговорил его к 2,8 годам заключения. Однако дело получило продолжение. В поле зрения системы правосудия оказался принц Чарльз (Prince Charles). Выяснилось, что его связывали хорошие дружеские отношения со священнослужителем-извращенцем.

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Оскандалившийся актер сериала «Карточный домик» Кевин Спейси уходит из киноНесколько дней назад известного актера и звезду сериала «Карточный домик» Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. Артист принял решение покинуть кинематограф после скандала. Болл был уличен в непристойном поведении еще в далеком 1993 году. В связи с этим ему пришлось покинуть пост епископа в Глостере. Никаких других действий в отношении служителя церкви тогда предпринято не было, несмотря на серьезность обвинений. Жертвой сексуальных домогательств Болла стал монах, проходивший у него стажировку.

Он заявил, что епископ принуждал его к интимной близости и заставлял участвовать в обнаженных молитвах в Ордене славного Вознесения. Все это имело место в 1991 году, но сошло на нет. Против епископа тогда так и не было выдвинуто обвинение, а некоторое время спустя монах свел счеты с жизнью.

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Режиссер Харви Вайнштейн уволен из собственной компании за сексуальные домогательстваУже неделю в западных СМИ обсуждают новость о том, что влиятельный продюсер и режиссер Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении актрис, которым он предлагал продвижение по карьерной лестнице взамен на интимные услуги. Исходя из обнародованной судом переписки, Болл свою вину категорически отрицал, утверждая, что это козни его врагов. После разразившегося скандала в 1993 году, сын Елизаветы II (Elizabeth II) продолжал оказывать поддержку попавшему в немилость священнику. Их дружеские отношения закончились лишь в 2015 году, когда суд вынес Боллу обвинительный вердикт.

Суд, в рамках нынешнего расследования, вызвал принца Чарльзы для дачи показаний. В частности, отпрыска монаршей семьи попросили объяснить, что означает его фраза о том, что он «желал бы предпринять еще какие-либо действия, чтобы исправить кошмарные обиды», которые были нанесены служителю церкви.

Помимо этого, в 1997 году принц Чарльз в одном из посланий признался, что ему невыносима мысль о том, что этот «кошмарный и опасный человек» разгуливает на свободе и заявил, что делает все от себя зависящее, чтобы исправить положение дел. У суда появилось подозрение, что представитель короны мог оказывать давление на ход расследования полиции в 1990-х годах, но тот в ходе дачи показаний опроверг подобное предположение.

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«Милая, давай обсудим эту сцену наедине»: режиссеры, продюсеры, актеры, обвиненные в сексуальных домогательствахЗнаменитого продюсера Харви Вайнштейна уволили из собственной компании за сексуальные домогательства: в числе пострадавших фигурируют как «звездные» имена (такие как Эшли Джадд Роуз Макгоун ), так и имена вполне обычных сотрудниц. Те, кто знает Харви лично, говорят, что это секрет Полишинеля: влиятельный продюсер был крайне любвеобилен, и не принимал отказов. Да и вообще, сексуальные домогательства на съемках — дело обычное. Вот хотя бы несколько звездных имен, уличенных «в этом самом». «Кошмарный и опасный человек», который ведет интриги против Болла, фигурирует в письмах довольно часто. Сын королевы отказался обнародовать его имя, пояснив, что это мог быть представитель СМИ.

В свое оправдание в дружбе с епископом-извращенцем принц Чарльз сделал заявление, что его ввели в заблуждение. Он мотивировал свое высказывание тем, что в 1980-90-х годах в обществе пропагандировалась презумпция доверия к богослужителям.

Что же касается самого Болла, то предстать на слушаниях он не смог из-за слабого здоровья. Кстати, именно по этой причине он был отпущен из тюрьмы в феврале 2017 года, едва отсидев половину назначенного ему срока наказания, пишет сайт Argumenti.ru.