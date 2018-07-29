Почему Георгий Маленков после отставки стал посещать церковь

История жизни Георгия Максимилиановича Маленкова , официального преемника И. В. Сталина на посту руководителя страны, полна тайн и противоречий. В сталинские годы он счастливо избежал репрессий, а впоследствии стал фактически вторым человеком в стране. После смерти вождя Г. М. Маленков ненадолго возглавил правительство, получив должность Председателя Совета Министров СССР. Но в 1962 году по причине политических интриг был смещен со всех руководящих постов и исключен из партии. Однако самое удивительное, что в последние годы жизни Маленков стал единственным среди высших партийных руководителей страны, кто обратился к православной вере.

Несостоявшаяся оттепель

Взлетом своей карьеры Георгий Максимилианович Маленков обязан лично И. В. Сталину, приблизившему к себе молодого талантливого аппаратчика. Это вдвойне неожиданно, учитывая, что Маленков не был проверенным большевиком и имел дворянское происхождение. Тем не менее именно его И. В. Сталин видел своим единственным преемником. Аналогичного мнения придерживался и близкий друг Г. М. Маленкова, министр МВД Л. П. Берия. Однако после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина группа партийных и военных функционеров во главе с Н. С. Хрущевым достаточно быстро отстранила Георгия Максимилиановича от власти. При этом сегодня остается практически неизвестным тот факт, что первая инициатива по разоблачению культа личности Сталина принадлежит вовсе не Хрущеву, а Маленкову. Именно он на заседании Президиума ЦК КПСС , вскоре после смерти И. В. Сталина, решительно заявил о необходимости «прекратить политику культа личности и перейти к коллективному руководству страной».

Перейдя от слов к делу, Маленков во многом улучшил жизнь простых людей, а также начал активную борьбу с привилегиями в партийном аппарате. Георгий Максимилианович вдвое уменьшил сумму выдаваемых в конвертах дополнительных выплат для крупных чиновников. Поэтому не удивительно, что, несмотря на любовь народа, в 1950-х годах даже сочинившего частушку: «Пришел товарищ Маленков, дал и хлеба, и блинков», соратники по партии сделали все возможное, чтобы отстранить Маленкова от власти. Тем не менее несостоявшийся «наследник» Сталина чудесным образом избежал репрессий и сумел пережить всех своих недругов. На его глазах прошла вся жизнь Советского Союза, государства, которое он так и не смог возглавить. Пятнадцатилетним подростком Маленков встретил революцию 1917 года и только три года не дожил до крушения СССР в 1991 году.

Искупление молитвой