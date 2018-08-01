Карелия перейдет на интенсивную модель ведения лесного хозяйства в 2019 году

ТАСС , 1 августа. Карелия планирует в 2019 году перейти на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы нацелены на внедрение программы интенсивного лесопользования и с Рослесхозом эти вещи прорабатываем. И мы надеемся, что к концу 2019 года выйдем на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов. Нам нужны другие подходы", — сказал Артур Парфенчиков

По его словам, республика была включена в число пилотных регионов страны по внедрению интенсивного лесопользования. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства проводит полевые работы и готовит соответствующие нормативы ухода за лесом, лесовосстановления и лесозаготовок, в полной мере отвечающие интенсивной модели лесопользования. Ввод новой системы требует кардинально нового подхода к выращиванию посадочного материала, при этом для реконструкции производственных мощностей требуется порядка 300 млн рублей.

"Интенсивная модель лесного хозяйства предполагает систематический уход за растущим лесом, чтобы кардинально улучшить качество и товарную структуру лесов, позволит достигнуть высокой экономической эффективности лесного сектора и увеличения объема заготовки", — сказал он.

По мнению главы республики, необходимо поддерживать тех арендаторов, которые обеспечивают качественное восстановление и переработку леса, а не тех, кто лишь вырубает его и экспортирует в соседнюю Финляндию

По данным Минприроды республики, более 52% площади Карелии покрыто лесами. Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. По итогам 2017 года, доля лесопромышленного комплекса в промышленности Карелии составила 30%. Лесозаготовками и деревообработкой в республике занимаются порядка 790 организаций.