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Карелия перейдет на интенсивную модель ведения лесного хозяйства в 2019 году
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Карелия перейдет на интенсивную модель ведения лесного хозяйства в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
ТАСС, 1 августа. Карелия планирует в 2019 году перейти на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.
"Мы нацелены на внедрение программы интенсивного лесопользования и с Рослесхозом эти вещи прорабатываем. И мы надеемся, что к концу 2019 года выйдем на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов. Нам нужны другие подходы", — сказал Артур Парфенчиков.
По его словам, республика была включена в число пилотных регионов страны по внедрению интенсивного лесопользования. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства проводит полевые работы и готовит соответствующие нормативы ухода за лесом, лесовосстановления и лесозаготовок, в полной мере отвечающие интенсивной модели лесопользования. Ввод новой системы требует кардинально нового подхода к выращиванию посадочного материала, при этом для реконструкции производственных мощностей требуется порядка 300 млн рублей.
"Интенсивная модель лесного хозяйства предполагает систематический уход за растущим лесом, чтобы кардинально улучшить качество и товарную структуру лесов, позволит достигнуть высокой экономической эффективности лесного сектора и увеличения объема заготовки", — сказал он.
По мнению главы республики, необходимо поддерживать тех арендаторов, которые обеспечивают качественное восстановление и переработку леса, а не тех, кто лишь вырубает его и экспортирует в соседнюю Финляндию.
По данным Минприроды республики, более 52% площади Карелии покрыто лесами. Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. По итогам 2017 года, доля лесопромышленного комплекса в промышленности Карелии составила 30%. Лесозаготовками и деревообработкой в республике занимаются порядка 790 организаций.
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