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Стало известно о намерении Индии приобрести у США системы ПВО
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Стало известно о намерении Индии приобрести у США системы ПВО 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индия собирается приобрести у США системы противовоздушной обороны NASAMS-II, которые будут использованы для защиты столицы от атак с воздуха, пишет Times of India со ссылкой на источники в оборонной сфере.
По данным издания, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии признал необходимой покупку у США систем ПВО NASAMS-II. Сумма сделки может составить около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости».
«NASAMS-II являются частью системы противовоздушной обороны Вашингтона, они также развернуты в ряде других стран НАТО. Помимо этого, у Израиля и России есть собственные системы противоракетной защиты», — пишет газета.
При этом, по данным издания, Индия хочет приобрести эти системы ПВО, не проводя тендер в других странах.
Напомним, Индия также называется потенциальным покупателем российского ЗРК С-400. 1 июля сообщалось, что власти страны приняли окончательное решение о приобретении этой системы.
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