Стало известно о намерении Индии приобрести у США системы ПВО

Индия собирается приобрести у США системы противовоздушной обороны NASAMS-II, которые будут использованы для защиты столицы от атак с воздуха, пишет Times of India со ссылкой на источники в оборонной сфере.

По данным издания, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии признал необходимой покупку у США систем ПВО NASAMS-II. Сумма сделки может составить около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости»

«NASAMS-II являются частью системы противовоздушной обороны Вашингтона, они также развернуты в ряде других стран НАТО . Помимо этого, у Израиля России есть собственные системы противоракетной защиты», — пишет газета.

При этом, по данным издания, Индия хочет приобрести эти системы ПВО, не проводя тендер в других странах.

Напомним, Индия также называется потенциальным покупателем российского ЗРК С-400. 1 июля сообщалось, что власти страны приняли окончательное решение о приобретении этой системы.