Индия хочет приобрести у США системы ПВО для защиты столицы, сообщили СМИ

Согласно этим данным, на одном из недавних заседаний Совет по оборонным закупкам при правительстве страны одобрил «признание необходимости» приобретения у США систем ПВО NASAMS-II на сумму порядка 1 миллиарда долларов.

"NASAMS-II являются частью системы противовоздушной обороны Вашингтона, они также развернуты в ряде других стран НАТО . Помимо этого, у Израиля России есть собственные системы противоракетной защиты", — напоминает газета.

Отмечается, что Индия рассматривает возможность приобретения американских систем ПВО без объявления тендера среди других стран.