В Башкирии геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау» планируют вывести на самоокупаемость на шестой год работы

Выход геопарка «Янган-Тау» на самоокупаемость планируется на шестой год его работы. Об этом глава Салаватского района Марс Кашапов рассказал на заседании Совета по науке при главе Башкирии , которое на этой неделе провёл Рустэм Хамитов . По словам Марса Кашапова, инвестиции в инфраструктуру геопарка превысят 1 млрд рублей, большую часть этих денег составят частные инвестиции.

В соответствии с маркетинговой стратегией геопарка, территорию «Янган-Тау» планируют поделить на четыре функциональные зоны. Зона «Место силы» расположится в центре Салаватского района вокруг горы Янган-Тау. Это место станет событийным, досуговым, научным, оздоровительным и ярмарочным центром геопарка. В зоне «Сказочная тайга», в лесном массиве в северо-западной части района, расположится биологический резерват. Специализация этой зоны — активный туризм, охота и рыбалка. Южными воротами геопарка станет «Земля Батыра» — главная историко-археологическая зона. Она также рассчитана на тех, кто занимается активным туризмом. На юго-востоке Салаватского района появится «Башкирская деревня» — зона восстановительного отдыха. Это место предназначено для тех, кто интересуется аутентичной культурой и национальной кухней. Всего на территории Янган-Тау планируется построить 69 инфраструктурных объектов — это кафе, гостиницы, рестораны, музеи и другое.

— Создание геологических парков должно способствовать экономическому росту, улучшению социальной инфраструктуры, увеличению туристических потоков, реализации интересных для широкой аудитории образовательных проектов, — сказал глава региона Рустэм Хамитов. — Туризм зачастую становится одним из главных факторов развития территорий. Во многих государствах треть и даже больше экспорта услуг приходится на долю туризма, рекреации. В этом отношении у нас, конечно же, большие резервы.

Ранее ГорОбзор.ру сообщал о том, что главе региона представили концепцию развития геопарка Янган-тау. При этом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО предложено включить несколько объектов. Заявка о присуждении статуса геопарка ЮНЕСКО башкирскому Янган-тау будет рассмотрена в сентябре этого года.

Напомним, решение организовать геопарк «Янган-Тау» на территории Салаватского района было принято в рамках Международного экологического форума в Уфе , который прошел в июне 2017 года. Напомним, в состав геопарка ЮНЕСКО «Янгантау» включены 9 особо охраняемых природных территорий, расположенных в Салаватском районе. Территория может получить особый международный статус. В мире сегодня существуют 127 геопарков в 35 странах. Это культурные, научные образовательные центры, которые объединяют в себе совокупность геологических, ландшафтных, исторических, техногенных и других особенностей конкретных регионов.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook