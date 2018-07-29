В Башкирии геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау» планируют вывести на самоокупаемость на шестой год работы 

Выход геопарка «Янган-Тау» на самоокупаемость планируется на шестой год его работы. Об этом глава Салаватского района Марс Кашапов рассказал на заседании Совета по науке при главе Башкирии, которое на этой неделе провёл Рустэм Хамитов. По словам Марса Кашапова, инвестиции в инфраструктуру геопарка превысят 1 млрд рублей, большую часть этих денег составят частные инвестиции.
В соответствии с маркетинговой стратегией геопарка, территорию «Янган-Тау» планируют поделить на четыре функциональные зоны. Зона «Место силы» расположится в центре Салаватского района вокруг горы Янган-Тау. Это место станет событийным, досуговым, научным, оздоровительным и ярмарочным центром геопарка. В зоне «Сказочная тайга», в лесном массиве в северо-западной части района, расположится биологический резерват. Специализация этой зоны — активный туризм, охота и рыбалка. Южными воротами геопарка станет «Земля Батыра» — главная историко-археологическая зона. Она также рассчитана на тех, кто занимается активным туризмом. На юго-востоке Салаватского района появится «Башкирская деревня» — зона восстановительного отдыха. Это место предназначено для тех, кто интересуется аутентичной культурой и национальной кухней. Всего на территории Янган-Тау планируется построить 69 инфраструктурных объектов — это кафе, гостиницы, рестораны, музеи и другое.
— Создание геологических парков должно способствовать экономическому росту, улучшению социальной инфраструктуры, увеличению туристических потоков, реализации интересных для широкой аудитории образовательных проектов, — сказал глава региона Рустэм Хамитов. — Туризм зачастую становится одним из главных факторов развития территорий. Во многих государствах треть и даже больше экспорта услуг приходится на долю туризма, рекреации. В этом отношении у нас, конечно же, большие резервы.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал о том, что главе региона представили концепцию развития геопарка Янган-тау. При этом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО предложено включить несколько объектов. Заявка о присуждении статуса геопарка ЮНЕСКО башкирскому Янган-тау будет рассмотрена в сентябре этого года.
Напомним, решение организовать геопарк «Янган-Тау» на территории Салаватского района было принято в рамках Международного экологического форума в Уфе, который прошел в июне 2017 года. Напомним, в состав геопарка ЮНЕСКО «Янгантау» включены 9 особо охраняемых природных территорий, расположенных в Салаватском районе. Территория может получить особый международный статус. В мире сегодня существуют 127 геопарков в 35 странах. Это культурные, научные образовательные центры, которые объединяют в себе совокупность геологических, ландшафтных, исторических, техногенных и других особенностей конкретных регионов.
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