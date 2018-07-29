Поможет ли баллончик и можно ли пользоваться электрошокером: инструкция при нападениях для тюменок

В темных и малолюдных местах женщинам советуют быть особо бдительными

Ежегодно в Тюмени регистрируются тысячи преступлений: убийства, грабежи, мошенничества… Порядка 15–20 процентов из них, по словам полицейских, совершают в отношении женщин.

Один из последних случаев, который потряс весь город, — убийство в Антипино. Подозреваемый рассказал на следственном эксперименте, что хотел ограбить 19-летнюю девушку. А когда она закричала — ударил несколько раз в область сердца.

Мужчина дал показания на месте преступления и рассказал подробности нападения

Вместе с экспертами разбирались, как женщина может обезопасить себя, если вдруг пришлось возвращаться домой поздним вечером и не только. Какие средства и приемы самообороны можно использовать, не нарушив закон, какой портрет среднестатистического преступника и что советует делать психолог, если вы понимаете, что на вас могут напасть.

Что говорит статистика

Согласно статистике, за последние пять лет количество имущественных преступлений в Тюмени — краж, грабежей и разбойных нападений — сократилось в полтора раза.

— Это общая тенденция: структура преступности меняется. Те дерзкие преступления, которые совершали в 90-х годах, уходят в прошлое. Сейчас стало гораздо больше мошенников, например, — объясняет Андрей Тричев, начальник городского отдела полиции Тюмени № 4.

Что касается преступлений сексуального характера, то их тоже становится меньше. Если в 2016 году на территории Центрального округа было четыре изнасилования, то в прошлом — два. Вместе с тем в январе-апреле этого года в Уральском федеральном округе вдвое увеличилось число изнасилований и покушений на изнасилования — 164 преступления против 109 в предыдущем году.

Где нападают

Чаще всего нападения случаются в темное время суток — в безлюдных дворах, за домами либо гаражами. Зайти за жертвой преступник может следом и в подъезд. При этом бдительность не помешает в любом месте: никогда нельзя спрогнозировать, где и когда на вас могут напасть.

Портрет преступника

— Зачастую это маргинальные личности: либо несостоявшиеся в жизни, либо не желающие работать. Если говорить про сексуальные преступления, то их совершают, как правило, люди с психическими отклонениями. Возраст преступников всегда разный. Чаще всего это немолодые люди, которым больше 30, — рассказал Андрей Тричев.

Как не стать жертвой преступления

Специалисты говорят, что универсального совета, как не стать жертвой преступления, не существует. Тем не менее есть проверенные приемы, которые помогут обезопасить себя.

— Нужно обращать внимание на то, как ведет себя человек, идущий рядом с вами или за вами. Если у него странное поведение или он проявляет лишнее внимание, то нужно присматриваться к его дальнейшим действиям — чтобы была возможность вовремя среагировать на преступление. Если чувствуете опасность — нужно закричать и звать на помощь. Можно использовать средства для самообороны. При этом тот же перцовый баллончик должен быть в таком месте, чтобы можно было его быстро достать и воспользоваться. Также если чувствуете опасность — нужно позвонить в полицию. Если же на вас напали, то нужно обороняться всеми возможными способами, — советует Андрей Тричев.

Тюменский психотерапевт Татьяна Раева также подтверждает: нет единого алгоритма, как вести себя в случае возможного нападения. Специалист объясняет, что в стрессовой ситуации у человека генетически запрограммировано две модели поведения.

— Одна экстраординарная и одна неожиданная. В первом случае на стресс люди могут так отреагировать, что потом сами не понимают, как всё произошло. В этом случае стрессоактивная модель поведения предусматривает действие — человек кричит и управляет ситуацией. Во втором случае люди со стрессопассивной моделью поведения будут замирать и впадать в ступор. Поэтому рекомендации, как себя вести, не могут быть универсальны.

Мне рассказывала девочка о том, как осталась одна дома, ее родители уехали. Вдруг она услышала, что дверь кто-то открывает. Посмотрела в глазок — а там мужчины в черных масках. Она замерла и вот так стояла все время, пока они не ушли: не закричала, не позвонила никому, просто стояла и ждала. К счастью, дверь они не смогли открыть, — рассказала специалист.

Средства самозащиты

Если случилось так, что вам угрожает реальная опасность, можно использовать различные средства для самозащиты — перцовые баллончики, электрошокеры. Разрешение на покупку таких средств обороны требуются только в том случае, если это профессиональный гаджет (таким, как правило, пользуются только силовики. Единственное требование для покупки обычного перцового баллончика либо электрошокера — возраст не менее 18 лет.

Ниже сделали обзор самых доступных, популярных и недорогих предметов обороны.

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