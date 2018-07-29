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Икону с частицей мощей Николая Чудотворца привезут на Бор
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Икону с частицей мощей Николая Чудотворца привезут на Бор 

В городе N 33 минуты назад
Фото: В городе N
Жители Бора смогут поклониться иконе святителя Николая Чудотворца с частицей мощей, которая будет пребывать в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение». Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии.
Святыню привезут на Бор 13 августа по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих. Образ будет пребывать на Бору до 2 сентября. Постоянно икона Николя Чудотворца находится в храме в честь Повалы Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде.
Напомним, в августе в Нижний Новгород прибудет икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», исцеляющая от пьянства и наркомании.
Фото: Нижегородская митрополия
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