Икону с частицей мощей Николая Чудотворца привезут на Бор

Жители Бора смогут поклониться иконе святителя Николая Чудотворца с частицей мощей, которая будет пребывать в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение». Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии.

Святыню привезут на Бор 13 августа по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих. Образ будет пребывать на Бору до 2 сентября. Постоянно икона Николя Чудотворца находится в храме в честь Повалы Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде.

Напомним, в августе в Нижний Новгород прибудет икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», исцеляющая от пьянства и наркомании.

Фото: Нижегородская митрополия