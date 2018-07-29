Поцелуи, публичные признания в любви и прогулки: как проводят свой отпуск в Монако влюбленные Регина Тодоренко и Влад Топалов

Будущие родители Влад Топалов Регина Тодоренко не в силах скрывать своего счастья от окружающих. Влад и Регина, на днях объявившие миру о своей помолвке, больше не в силах прятать свои чувства от поклонников. Сейчас пара отдыхает в Монако и оттуда щедро делится с поклонниками своими буднями. Будущие супруги много гуляют, а Регина демонстрирует модные look'и, под которыми скрывает округлившийся беременный живот. А вот Влад свои чувства к Регине не прячет. Он буквально кричит о них на весь мир. В Instagram Топалов опубликовал фото поцелуя с любимой, подписав кадр знаменитой фразой-названием песни Уитни Хьюстон I will always love you. В комментариях поклонники пары желают им семейного благополучия и счастья. Напомним, в декабре Влад и Регина ожидают пополнение: по информации журналистов, у пары родится мальчик. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram