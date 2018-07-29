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Поцелуи, публичные признания в любви и прогулки: как проводят свой отпуск в Монако влюбленные Регина Тодоренко и Влад Топалов
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Поцелуи, публичные признания в любви и прогулки: как проводят свой отпуск в Монако влюбленные Регина Тодоренко и Влад Топалов 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
Будущие родители Влад Топалов и Регина Тодоренко не в силах скрывать своего счастья от окружающих.
Влад и Регина, на днях объявившие миру о своей помолвке, больше не в силах прятать свои чувства от поклонников. Сейчас пара отдыхает в Монако и оттуда щедро делится с поклонниками своими буднями. Будущие супруги много гуляют, а Регина демонстрирует модные look'и, под которыми скрывает округлившийся беременный живот.
А вот Влад свои чувства к Регине не прячет. Он буквально кричит о них на весь мир. В Instagram Топалов опубликовал фото поцелуя с любимой, подписав кадр знаменитой фразой-названием песни Уитни Хьюстон I will always love you.
В комментариях поклонники пары желают им семейного благополучия и счастья. Напомним, в декабре Влад и Регина ожидают пополнение: по информации журналистов, у пары родится мальчик.
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Фото:Instagram
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