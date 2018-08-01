Свалочный газ будут использовать в России для производства энергии 

Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, применение такой технологии позволит обеспечить теплом и светом расположенные вблизи мусорок районы. Программу планируют внедрять не только в Московской области, но и во всей России. Однако некоторые эксперты полагают, что получение энергии из свалочного газа нецелесообразно. В частности, в этом уверен редактор портала «Отходы.ру» Алексей Масленников:
"Энергии будет настолько мало, что дай бог отапливать генераторную остановку и нужды полигона, очень мало получается энергии. Во-вторых, свалочный газ — это не чистый метан, это метан с углекислым газом и его теплотворные способности ниже в два раза. В основном свалочный газ собирают для того, чтобы утилизировать, потому что он парниковый эффект вызывает. Поэтому направленность во всем мире — уменьшить выбросы свалочного газа".
А вот директор подрядчика работ на закрытом мусорном полигоне «Кучино» считает, что эта свалка, например, сможет поддерживать работу электрогенератора мощностью 8 Мегаватт в течение 20 лет. Этой энергии хватит на 6 тыс. квартир. К 2024 году Минприроды планирует ликвидировать 200 полигонов с отходами.