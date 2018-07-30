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«Испортим авто»: вандалы за деньги предлагают искорёжить чужую машину
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«Испортим авто»: вандалы за деньги предлагают искорёжить чужую машину 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Авторадио
В Липецке неизвестные начали активно «рекламировать» услугу по порче автомобиля за деньги. Злоумышленники рассчитывают, что найдется клиент/ка, который давно «точит зуб» на своего соседа или бывшего мужа.
Рекламу наносят краской на асфальт и стены домов, а также расклеивают самодельные объявления. За 1500-3000 рублей предлагается нанести ущерб чужому автомобилю.
Заказы доморощенные бизнесмены из Липецка принимают через SMS и мессенджеры. В списке услуг: разбить лобовое стекло, проколоть шины, а за доплату и вовсе сжечь автомобиль. В местных правоохранительных органах говорят, что это, скорее всего, чья-то глупая шутка, но все же напоминают об уголовной ответственности — как исполнителей, так и того, кто будет выступать в качестве заказчика преступления.
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