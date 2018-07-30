«Испортим авто»: вандалы за деньги предлагают искорёжить чужую машину

Липецке неизвестные начали активно «рекламировать» услугу по порче автомобиля за деньги. Злоумышленники рассчитывают, что найдется клиент/ка, который давно «точит зуб» на своего соседа или бывшего мужа.

Рекламу наносят краской на асфальт и стены домов, а также расклеивают самодельные объявления. За 1500-3000 рублей предлагается нанести ущерб чужому автомобилю.