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В Зимбабве завершились предвыборные кампании
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В Зимбабве завершились предвыборные кампании 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хараре, 29 июля /Синьхуа/ — Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиционного Движения за демократические перемены Нельсон Чамиза в субботу провели в столице страны Хараре последние митинги перед всеобщими выборами. Оба они преисполнены уверенности в победе на выборах и призвали сторонников принять активное участие в голосовании.
Всеобщие выборы в Зимбабве состоятся в понедельник. На них будут избраны президент и депутаты парламента. Ожидается, что в голосовании примут участие 5,6 млн избирателей. Согласно конституции страны, проведение предвыборных кампаний и митингов за 24 часа до начала голосования запрещено, так что все предвыборные кампании завершились в воскресенье.
Правящий Африканский национальный союз Зимбабве—Патриотический фронт /ЗАНУ-ПФ/ провел на национальном стадионе в Хараре митинг для Э. Мнангагвы, в котором участвовали более десяти тысяч сторонников действующего президента. Э. Мнангагва заявил, что от предстоящих выборов зависит не только сегодняшний день Зимбабве, но и перспективы развития этой африканской страны в следующие десять лет и более долгий срок. Он обещал сторонникам, что после избирания за время своих полномочий приложит усилия для развития экономики, содействия трудоустройству, улучшения инфраструктуры и достижения самообеспечения страны продовольствием и энергией.
Движение за демократические перемены организовало для Н. Чамизы митинг с участием тысяч сторонников в пригороде Хараре. Поблагодарив участников за поддержку, Н. Чамиза выразил уверенность в победе на выборах и обещал, что после избрания удовлетворит требования народа и будет строить равноправную и процветающую страну.
Это будут первые выборы в Зимбабве после отставки бывшего президента Роберта Габриэля Мугабе в ноябре прошлого года, в них примут участие 23 кандидата. —0—
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