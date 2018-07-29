Почему жители Александрова в 1961 году разгромили отделение милиции

В советское время, если верить газетам во всей стране была тишь да благодать. Народ был доволен властью, а гражданские неповиновения могли происходить только на загнивающем Западе. Это не совсем там, народные бунты случались и в нашей стране, но них не любили говорить по телевизору и писать в газетах. Однажды в 1961 году подобный инцидент произошел в провинциальном Александрове

Долой милицию!

Символично, что народные неповиновения властям вспыхнули в городе, который в средневековье считался оплотом опричнины и второй столицей государства. Казалось бы, ничего не предвещало трагедии. Тихий провинциальный городок жил своей обычной размеренной жизнью. Вдруг, как позже сообщали очевидцы событий, толпа хулиганов, схватив колья и дрыны, принялась громить отделение милиции, криками призывая окружающих к неповиновению властям. Достаточно быстро была выломана дверь городского отделения милиции, в которую полетели камни, кирпичи и арматура. Всего в нападении на милиционеров, как позже будет установлено в рамках уголовного дела №2-56, участвовало 33 человека. Все они в октябре 1961 года судебной коллегией Владимирского областного суда были обвинены в циничном хулиганстве, разбое и бандитизме. По сообщению местных жителей во время беспорядков было подожжено здание милиции и тюрьма. Разгонять разбушевавшуюся толпу прислали несколько грузовиков с военными.

Бунт без причины

Как позднее отмечалось в уголовном деле, в ходе беспорядков полностью был сожжен городской отдел милиции, помещение городского аппарата КГБ, а также частично здание тюрьмы №4. В то же время самое необычное состояло в том, что массовые беспорядки начались по большому счету без какого — либо повода или объективной причины. Найти их следователи так и не смогли. Поскольку в погроме принимали участие в основном малообразованные неблагополучные граждане, многие из которых ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, то инцидент списали на действие алкоголя в их крови и головах. Действительно, оказалось, что милиционеры около восьми вечера задержали двух солдат срочной службы, находившихся в стадии сильного алкогольного опьянения. Дебоширивших служивых, которых пыталась утихомирить милиция, пожалела случайная прохожая. Истеричная женщина стала призывать окружающих освободить солдат из рук милиции. На ее крик сбежались окрестные хулиганы, которые подогретые алкоголем и бессмысленностью своего существования, пошли на штурм отделения милиции. [С-BLOCK] Дальше как водится, беспорядки начали нарастать подобно снежному кому, втягивая в них все новых и новых жителей Александрова. Когда начали громить тюрьму, то, не смотря на то, что охрана открыла огонь на поражение, многие заключенные бежали. В ходе беспорядков нескольких человек убили, многие получили ранения различной степени тяжести. Данный эпизод лишний раз показывает, что власть должна прислушиваться к чаяниям населения, стараться сделать жизнь небольших городов интересной и разнообразной, чтобы глухая безысходность не выливалась в кровавые, и как водится на Руси, беспощадные бунты.