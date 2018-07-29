Время отдыхать на море. Лучшие пляжи Крыма и Краснодарского края

На любой вкус

Дети прыгают в море со скал в Балаклаве

"У каждого свой пляж лучший: семьи с детьми предпочитают песчаные в Анапе , серферы — Азовское море, туристы с палатками — Утриш, — рассказывает организатор тематических туров из Краснодара Константин Морозов . — Я люблю отдыхать в Веселовке — там ощущаешь свободу: нет ларьков с сувенирами, кафе с громкой музыкой и катаний на «банане».

В Крыму также богатый выбор. Всего на территории республики в этом сезоне действуют 426 пляжей, больше всего — в районе Евпатории (89), Ялты (88) и Алушты (97).

"Я предпочитаю пляж санатория «Ай-Даниль», — говорит домохозяйка из Ялты Дарья. — Рядом парк, и нет перегруженности инфраструктурой — два ресторана, магазин и сам санаторий. Очень спокойно".

Золотой пляж, Феодосия, Крым

Публикация от Ирина Цветаева (@cvetaeva_life)

15 Июл 2018 в 11:36 PDT Этот пляж между Феодосией и поселком Приморское многие туристы называют номером один в Крыму. Широкий (до ста метров) и длинный, он привлекает отдыхающих мелким и, как следует из названия, «золотым» песком, пологим спуском в воду, а также развитой инфраструктурой (душевые, кабинки для переодевания).

Доехать из Феодосии до пляжа можно на такси или маршрутке за 15 минут.

Царский пляж, Новый Свет, Крым

Вид на Царский пляж, Новый свет, Крым

Царский пляж находится в укромном месте и относится к так называемым карманным — закрытым с трех сторон горными уступами. Вода тут сине-изумрудного цвета — эффект достигается благодаря сланцевым породам на дне.

Несмотря на небольшую площадь песчаной полосы у моря, людно здесь не бывает: пляж принадлежит ботаническому заказнику, попасть туда можно только пешком, например, по тропе «Верхний маршрут» из поселка Новый Свет.

Массандровский пляж, Ялта, Крым

Массандровский пляж

Это в черте Ялты, в восточной ее части. Массандровский пляж можно назвать лаундж-зоной: отдыхающие приходят сюда не только искупаться и позагорать на мелкой гальке, но и послушать выступления диджеев и музыкантов. Тут постоянно проводятся гастрономические фестивали, летние праздники и тематические вечеринки.

Лазурный берег, Евпатория, Крым

Отдых на побережье Черного моря в Евпатории

Пляж на окраине города, в районе Мойнакского озера, отличается особенно чистой и прозрачной водой, пологим спуском в воду (первые 30 метров максимальная глубина — по грудь взрослому человеку), а также мелким желтым песком. Добраться сюда можно на общественном транспорте или такси. Любителям отдыха в палатке здесь понравится — в окрестностях много автокемпингов.

"Майами", Оленевка, Крым

Публикация от ✩✩✩ Путешествия Крым/ РФ ✩✩✩ (@travelkrim)

29 Авг 2017 в 12:25 PDT "Майами" или «Баунти», как еще называют это пляж туристы, действительно похож на классическое побережье из рекламных роликов: белый песок, прозрачная вода. Местами пляж достигает ста метров в ширину — должно хватить всем.

Также зона отдыха интересна многочисленными колониями крабов.

Публикация от ФОТОГРАФ ДНЕПР (@lolalaks)

27 Июл 2018 в 5:57 PDT Учкуевка — одно из самых популярных мест отдыха в Севастополе. Там есть, кажется, все традиционные пляжные развлечения: дайвинг, катание на гидроциклах и «бананах», аттракционы. Дорога на пляж (на автобусе или пешком) проходит через парк.

Яшмовый пляж, Севастополь, Крым

Публикация от @maria_zaharova

25 Июл 2018 в 2:23 PDT На красивейший мыс Фиолент с мелкой галькой и рыжеватыми камнями попадают только самые упорные. Приходится выбирать между поездкой на пассажирском катере из Балаклавы и спуском по лестнице, насчитывающей более 700 ступеней.

Поселковый пляж, Поповка, Крым

Публикация от Надежда (@danayavlg)

27 Июл 2018 в 2:23 PDT Песчаный пляж с пологим спуском в воду находится у центральной части небольшого поселка, где проводился популярный молодежный фестиваль «Республика KaZантип». Не менее привлекательны и соседние пляжи — «Дельфин» и «Центральный».

Публикация от ℣aleria🍒 (@wishnevskya)

18 Авг 2017 в 12:45 PDT Этот пляж в Центральном районе отличается от остальных бесплатных городских пляжей в Большом Сочи: зажатые между мысами и узкие, они проигрывают «Ривьере», ширина которой — около 50 метров, а длина — около трехсот. Галька здесь мелкая, инфраструктура приличная.

Рядом с пляжем находится одноименный парк, куда из любого района города ходит общественный транспорт.

Центральный пляж, Анапа, Краснодарский край

Центральный пляж в Анапе

Центральный пляж — один из самых хорошо обустроенных в Анапе, идеален для семейного отдыха на популярном детском курорте. Даже в сильный ветер и после шторма море у берегов Анапы остается теплым. Также пляж оборудован деревянными настилами для людей с ограниченными возможностями.

"Фея" и «Фея-2», Джемете, Краснодарский край

Публикация от Юлия Петренко (@yuliya.petrenko_)

27 Июл 2018 в 2:11 PDT В поселке недалеко от Анапы — два центральных пляжа, переходящих один в другой. Высокие дюны из белого песка формируют необычный ландшафт и частично укрывают от ветра. Также любой желающий, воспользовавшись маской и трубкой, может увидеть в воде морских коньков, звезд, крабов и рачков.

"Янтарь", Веселовка, Краснодарский край

Публикация от ⭐️Swetlana⭐️ (@swetlana2959)

27 Июл 2018 в 7:57 PDT Этот пляж в некотором удалении от самого поселка облюбовали серферы и кайтеры. Новичкам помогут встать на доску инструкторы из многочисленных серф-школ, расположенных на берегу. Для пассивного отдыха это место тоже подходит — спуск к морю ровный и пологий, сам пляж — песчаный.

Адмиральский пляж, Должанская, Краснодарский край

Публикация от marina goncharova (@marina_goncharova)

26 Июл 2018 в 4:43 PDT Общая протяженность пляжей косы Долгой — больше 15 километров. На тех, что со стороны залива, море теплее, ветра чуть меньше, а на обращенных к морю, в том числе «Адмиральском», вода более прозрачная.

Пляж «Тонкий мыс», Геленджик , Краснодарский край

Публикация от Гостевой Дом НЕЗАБУДКА (@nezabudkagelendzhik)

17 Июл 2018 в 11:29 PDT Море здесь чище, чем в центральной части города, отдыхающих сравнительно немного. Добраться до «Тонкого мыса», расположенного в северной части побережья Геленджика, можно на рейсовых автобусах.

"Утришская волна", Большой Утриш, Краснодарский край

Публикация от Е в d o k и м о v a (@evdasasha)

27 Июл 2018 в 10:07 PDT Этот пляж на южной стороне Утришского полуострова довольно широкий и длинный, с мелкой галькой, переходит в дикий, который называют Пляжем у маяка.