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В Москве в День ВДВ почтили память погибших десантников
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В Москве в День ВДВ почтили память погибших десантников 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
К памятнику на Суворовской площади с самого утра несут цветы и венки.
В День ВДВ на Суворовской площади в Москве почтили память погибших воинов-десантников. Одним из первых цветы к монументу возложил командующий воздушно-десантными войсками генерал Андрей Сердюков.
Десантники всегда демонстрировали потрясающую стойкость перед превосходящими силами противника. Так было в годы Великой отечественной, так было и в истории современной России. Всем памятен подвиг псковской роты десанта, остановившей у высоте 776 банды Хаттаба численностью более 2 тысяч человек в ходе второй Чеченской кампании. Почти все защитники высоты погибли, но и боевики не прошли. За тот бой были награждены все его участники, 23-м десантникам присвоено звание Героя России, из них 22-м — посмертно.
Вспоминать подвиг своих боевых товарищей сегодня будут и в самом центре Москвы, на Красной площади. Здесь состоится крестный ход и праздничный молебен. А в храме Илии Пророка, который считается покровителем ВДВ, прошла трехчасовая литургия. Кульминацией торжеств станет праздничный концерт. Ровно в полдень на Красной площади сыграет сводный оркестр, а сразу после этого состоятся показательные выступления роты почетного караула. Торжественным маршем пройдут десятки парадных расчетов.
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