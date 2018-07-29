Началась регистрация на молодежный форум «Хопер 2018»

С 24 по 28 августа в Балашовском муниципальном районе в десятый раз пройдет молодежный образовательный форум «Хопёр». Ежегодно участниками уникальной образовательной площадки становится более 200 молодых людей из Саратова и муниципальных районов области, а также из близлежащих регионов России

В рамках форума участники пройдут курс обучения основам социального проектирования, тренинговые занятия по развитию лидерских и коммуникативных качеств, а также посетят лекции федеральных, региональных и муниципальных политиков, представителей бизнеса и общественности, СМИ, прославленных спортсменов, примут участие в работе круглых столов и мастерских. «В рамках работы форума состоится конкурс лучших социальных практик (проектов), по итогам которого будет выпущен сборник лучших проектов Саратовской области », — сообщают в ркгиональном министерстве молодежной политики и спорта.

Направления форума: «Политика», «Российский союз молодежи», «Молодежь и православие», «Волонтеры Победы», «Молодежь и казачество», «Медиасмена», «Российское движение школьников», «Технология добра».

Принять участие в форуме может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо оставить заявку на участие на сайте форума — forumhoper.ru:

участники в возрасте 14-17 лет могут зарегистрироваться по ссылке — https://goo.gl/forms/RTL1w4NvY5InnOyO2

участники в возрасте от 18 лет могут подать заявку — https://ais.fadm.gov.ru/event/13846