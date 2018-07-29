Ещё
Началась регистрация на молодежный форум «Хопер 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началась регистрация на молодежный форум «Хопер 2018» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
С 24 по 28 августа в Балашовском муниципальном районе в десятый раз пройдет молодежный образовательный форум «Хопёр». Ежегодно участниками уникальной образовательной площадки становится более 200 молодых людей из Саратова и муниципальных районов области, а также из близлежащих регионов России.
В рамках форума участники пройдут курс обучения основам социального проектирования, тренинговые занятия по развитию лидерских и коммуникативных качеств, а также посетят лекции федеральных, региональных и муниципальных политиков, представителей бизнеса и общественности, СМИ, прославленных спортсменов, примут участие в работе круглых столов и мастерских. «В рамках работы форума состоится конкурс лучших социальных практик (проектов), по итогам которого будет выпущен сборник лучших проектов Саратовской области», — сообщают в ркгиональном министерстве молодежной политики и спорта.
Направления форума: «Политика», «Российский союз молодежи», «Молодежь и православие», «Волонтеры Победы», «Молодежь и казачество», «Медиасмена», «Российское движение школьников», «Технология добра».
Принять участие в форуме может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо оставить заявку на участие на сайте форума — forumhoper.ru:
участники в возрасте 14-17 лет могут зарегистрироваться по ссылке — https://goo.gl/forms/RTL1w4NvY5InnOyO2
участники в возрасте от 18 лет могут подать заявку — https://ais.fadm.gov.ru/event/13846
САРАТОВ24: последние новости
«Старшие по дому» Балаково обеспокоены растущим тарифом на вывоз мусора В День Военно-Морского флота саратовцев приглашают на митинг и концерт В Саратове наградили работников торговли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали97
Украинские националисты устроили побоище с полицией54
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ230
Лавров ответил на требование Армении291
Гигантская акула напала на отдыхающих в Китае11
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение