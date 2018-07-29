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С ноября в Ростове начнет работать новая маршрутная сеть
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С ноября в Ростове начнет работать новая маршрутная сеть 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Маршрутки заменят большими автобусами
В Ростове в ближайшее время должна изменится схема движения общественного транспорта. В городе появятся десятки новых маршрутов, но при этом исчезнут 40 привычных направлений. Срок ввода новой сети неоднократно переносили, сейчас планируется, что изменения начнут действовать с начала ноября.
— Изменения в маршрутной сети общественного транспорта Ростова-на-Дону произойдут в срок до 1 ноября 2018 года. При этом сами ранее анонсированные маршруты не изменятся, — сообщил портал «Ростовский городской транспорт».
Со списком новых маршрутов можно ознакомиться здесь. Изменения во многом связаны с тем, что городские маршрутки в Ростове сократят в два раза. Это сокращение планируют компенсировать увеличением числа больших автобусов.
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