С ноября в Ростове начнет работать новая маршрутная сеть

Маршрутки заменят большими автобусами

В Ростове в ближайшее время должна изменится схема движения общественного транспорта. В городе появятся десятки новых маршрутов, но при этом исчезнут 40 привычных направлений. Срок ввода новой сети неоднократно переносили, сейчас планируется, что изменения начнут действовать с начала ноября.

— Изменения в маршрутной сети общественного транспорта Ростова-на-Дону произойдут в срок до 1 ноября 2018 года. При этом сами ранее анонсированные маршруты не изменятся, — сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

Со списком новых маршрутов можно ознакомиться здесь. Изменения во многом связаны с тем, что городские маршрутки в Ростове сократят в два раза. Это сокращение планируют компенсировать увеличением числа больших автобусов.