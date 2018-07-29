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Изменения в маршрутной сети в Ростове перенесли на 1 ноября
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Изменения в маршрутной сети в Ростове перенесли на 1 ноября 

АиФ Ростов 19 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Изменения в маршрутной сети общественного транспорта в Ростове произойдут до 1 ноября 2018 года, сообщает «Ростовский городской транспорт». Напомним, что изменения ранее планировалось ввести до сентября.
Администрация города выпустила новое постановление, которое отсрочило изменения. Напомним, главная их особенность заключается в отмене большей части маршруток. Их заменят на автобусы большой и средней вместительности. Как отмечается, ранее анонсированные маршруты не изменятся.
Процедура заключения муниципального контракта по большинству маршрутов, следует из текста документа, началась 28 июня. Даты конкурсных торгов в нормативном акте отсутствуют.
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