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Более 4 тысяч юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях на территории ВВО за минувшую неделю
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Более 4 тысяч юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях на территории ВВО за минувшую неделю 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Так, в городе Уссурийске Приморского края более 250 юношей и девушек приняли участие в преодолении военизированной полосы препятствий.
За прошедшую неделю на территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ВВО более 4 тысяч юнармейцев приняли участие в проведении более 20 военно-патриотических мероприятиях.
Юнармейцы проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях, в патриотических конкурсах.
Так, в городе Уссурийске Приморского края более 250 юношей и девушек приняли участие в преодолении военизированной полосы препятствий.
Помимо этого молодые люди выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.
Всего на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, в ряды Юнармии вступило уже более 20 тысяч ребят.
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