«Уфаводоканал» закупает 2 лампы на 3,7 млн рублей

МУП «Уфаводоканал» объявил об аукционе на поставку ламп, светильников и электротехнической продукции. Стоимость контракта — 3,7 млн рублей. Соответствующие материалы опубликованы на сайте госзакупок.

Прием заявок стартовал 25 июля, завершится он 13 августа. Закуп финансируется из собственных средств МУП «Уфаводоканал». Как следует из документов, заявлено две позиции — лампы накаливания по 1,8 млн рублей каждая. Срок поставки не позднее второго квартала 2019 года.

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