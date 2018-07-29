Кошачий праздник: в России отмечают День тигра

Международный день тигра отмечают страны, где обитает эта грациозная дикая кошка, сообщает «МИР 24». Праздник был учрежден в 2010 году в Санкт-Петербурге на «Тигрином саммите», в котором участвовали представители 13 государств. Он призван привлечь внимание к проблеме вымирания уникальных животных.

Сейчас в дикой природе существует шесть видов тигров — более трех с половиной тысяч особей. У хищников необычайно красивый мех: на нем насчитывается до 100 разных полосок. В отличие от домашних кошек зрачки у тигров круглые. Видят они в шесть раз лучше, чем люди, и голоса у них уникальные, как отпечатки пальцев у человека. Тигры — прекрасные рыболовы. Они очень любят купаться.

Специалисты говорят, что с животными связана магическая цифра «три»: их рост достигает трех метров, максимальный вес — 300 килограммов. Своих малышей самки вынашивают три месяца.

России живет амурский тигр — более 500 особей. В стране действует государственная программа по их сохранению, а убийство и продажа хищников считаются уголовными преступлениями.

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