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МЖД: Поезда на Савеловском направлении следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам
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МЖД: Поезда на Савеловском направлении следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам 

Агентство «Москва» 1 час назад
«В настоящее время по техническим причинам пригородные поезда Савеловского направления, в том числе диаметральные, которые поступают и уходят на Белорусский ход, следуют с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия, чтобы ввести движение поездов в график. В целях сокращения опоздания несколько электропоездов сняли с рейсов. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба АО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter сообщала о том, что пять электричек Савеловского направления МЖД частично отменены. Еще один поезд отменен полностью.
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