В Тюмени новоуренгойские пенсионеры убирают парки, жарят шашлыки и ругают Трампа

— Так, вы, ребята, оставайтесь здесь — хозяйничайте, накрывайте на стол. Остальные пошли озеро убирать, — скомандовала Галина Мерлушкина. В новоуренгойском землячестве она — зампредседателя, главный организатор, инициатор и мотиватор в одном лице.

На призыв выехать на природу и поработать откликнулись все, кто не лежачий, не в отпуске и не на даче. Дикий пляж у озера в парке имени Гагарина новоуренгойские пенсионеры чистят третий год подряд. За сезон бывают здесь трижды: в июле, августе и сентябре.

— Нынче прям радостно — мусора не так много. В том году нам досталось, можно было «КамАЗом» вывозить то, что мы собрали. Наверное, люди начали немножечко жалеть природу, — делится наблюдениями Галина Васильевна.

На вопрос о том, что мотивирует собирать чужой мусор, собеседница отшутилась, мол, поколение их такое — привыкло к коммунистическим субботникам.

— Я когда в школе работала, у меня волонтеры были. Правда, убирали только пришкольную территорию. Кто жил на Севере, тот знает, что Уренгой оттаивает в июне, когда все уже в отпусках. Поэтому выехать с детьми в лес у нас, в принципе, возможности не было, — вспоминает женщина.

Однако уборкой субботник не ограничивается. В новоуренгойской бригаде каждому волонтеру отведена своя роль. Пока одни собирают мусор на пляже, другие разжигают мангал и насаживают маринованное мясо на шампуры. Святое правило северян: хорошо поработал — хорошо отдохни. Кое-кто взял купальники и планирует продемонстрировать форму, которую всю зиму поддерживал в бассейне. Другим важно пообщаться, обменяться новостями. В этой компании их приправят мнениями и комментариями, так что скучно точно не будет.

По Ямалу скучает

Средний возраст членов землячества — 65 лет, все бодрые, красивые, немного загорелые. Представляясь, пенсионеры не называют своего отчества. А Анатолий Демченко и вовсе скостил себе десяток лет, когда я спросила, сколько ему лет.

— Пятьдесят семь. Ой, то есть шестьдесят семь, — расхохотавшись, поправился мужчина.

— Значит, на столько себя чувствуете.

— Да, можно было бы еще пару лет поработать… Мне работа нравилась. Я слесарем по ремонту машин был. Три года уж как отдыхаю… У нас УРС расформировывать начали, делить… Да и здоровье подводить стало. А тут подвернулось предложение с квартирой в Ямальском — сорвались из Уренгоя, приехали в Тюмень , — в трех словах описал полжизни Анатолий Васильевич.

По Ямалу скучает сильно. Одна только фраза: «Мы с женой тридцать три года на Севере прожили» отдает одновременно и светлой грустью по молодости, и гордостью за то, сколько сделано в суровом краю.

На завод — хоть завтра

У Анатолия Васильевича на северах трудятся три сына. И дискуссия об увеличении пенсионного возраста тревожит его: «Хочется, чтоб у них всё сложилось, как у бати. И чтоб хорошая пенсия была…».

Ярослава Дерякова уже три года на заслуженном отдыхе, считает, что перемены не должны касаться северян.

— После долгих лет на Севере здоровье не то. Но кто может, тот пусть трудится, сколько захочет, — размышляет Ярослава Анатольевна.

— Мне почти шестьдесят, поработала бы, — подхватывает беседу Галина Годнюк. — Да пенсионеров могут взять только на торговые точки — продавцами. Но на частника, честно сказать, не хочется пахать. Опыт такой был, маленькие отчисления, — говорит собеседница, не переставая подбирать с песка смятые бутылки, пакеты и прочий мусор. — Почему бы государству не создать специальные места для людей нашего возраста?.. Хоть я и отдала 30 лет Северу, пенсия всего 14 тысяч выходит. И я бы с удовольствием устроилась на государственную фабрику или завод. Что-нибудь штамповала, заклеивала, упаковывала… На шесть-семь часов с двумя выходными, не раздумывая, пошла бы.

Поработали на славу! Дюжина мешков с мусором отправится на свалку Вы лучше про Трампа дослушайте!

Познакомившись с Людмилой Байбаровой, сразу понимаю: она — просто клад для журналиста. Ньюсмейкер, аналитик и транслятор общественного мнения в одном лице. Двенадцать лет содержала кондитерское производство в Новом Уренгое, была директором ресторана «Уренгой».

Пытаюсь завести с ней непринужденный разговор о ветеранском движении и вылазках на природу. Она отвечает искренне:

— Знаете, меня тянет в эту компанию. Вместе мы хоть куда: в Тобольск так в Тобольск, на уборку — значит, на уборку. Мы встречаемся, чтобы пожаловаться, в нашем возрасте это важно. Хвалимся, поддерживаем друг дружку. Только позвали — всё бросаем и бежим.

— А о чем говорите?

— Когда как. Недавно Трампа ругали. Когда обсуждали, как его встретили в Англии

— А поближе… про наших… про Моора, Артюхова ничего не говорили? — уточняю, едва сдерживая смех.

— Про них ничего такого. Зато про этого, который судился с женой… Он еще в президенты шесть раз баллотировался. Как его? — собеседница растерянно переглянулась с коллегой и, не вспомнив фамилию, с укором продолжила: — Новости смотреть надо, девочки. Вы лучше про Трампа дослушайте…