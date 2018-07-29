Москва «подвела» торговый сервис под мировые стандарты — эксперт

29 июля в России отмечают свой профессиональный праздник работники торговли — в этом секторе экономики страны трудятся более 3 миллионов человек.

Первые торговцы на Руси были уважаемы населением. Удачливые купцы — а в те времена торговля был сугубо мужским занятием — организовывали целые торговые пути и ходили в чужие земли за диковинным товаром. Затем появились лавки, а потом и ярмарки с базарами, которые стали не только местом торговли, но и прототипом центров с развлекательными услугами.

В XXI веке развитие экономики и благосостояние народа напрямую зависит от торговых услуг, а без процесса купли-продажи невозможно представить ни производственный процесс, ни личную жизнь.

На сегодняшний день торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики. Она занимает лидирующие позиции в структуре ВВП и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в государственный бюджет. По данным Росстата в торговле работает почти половина всех малых предприятий страны. Интересно, что именно малые и средние торговые предприятия зачастую первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розницу. О том, как развивалась сфера торговли в Москве ФБА «Экономика сегодня» рассказала председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

— Как изменилась структура розничной торговли в Москве за последние годы?

— Москва изменилась сильно. И прежде всего, в свете появления больших торговых центров по периметру МКАД, а также в Новой Москве. Речь идет о ТЦ оптовой торговли, которые, на самом деле, обслуживают розничных покупателей мелким оптом или в розницу. Например Фуд Сити, Бухта Радости и подобные им.

Второй момент: сети набирают все большие обороты, мало осталось отдельно стоящих магазинов. Эта тенденция четко прослеживает в крупных городах, в том числе и в столице. На любом углу мы встретим Дикси, Пятерочку, Перекресток или Магнит — что-то их них всегда можно найти в шаговой доступности. Обороты набрали и такие относительно новые форматы, как бюджетные Фикс Прайс. Теперь там уже есть и продовольственные товары. В среднеценовом сегменте и средний+ появились сетевые Азбука Вкуса.

Как ни странно, но обновленные и модернизированные новые рынки — типа Усачевского или Даниловского — не пользуются повышенным спросом. Наш российский потребитель пока не готов к такому же поведению как европейцы, может быть должно пройти время, но сейчас этот формат нельзя назвать самым востребованным. Об этом говорит и достаточно высокая ротация арендных мест на рынках.

— Как Вы считаете, останется ли Москва в перспективе «ярмарочным городом», или же крупные торговые центры в перспективе полностью вытеснят ярмарки из жизни мегаполиса? Каким Вы видите будущее розничной торговли в столице?

— С одной стороны, жителям спальных районов это интересно и выгодно: приезжают прямые производители, они имеют возможность покупать товар напрямую. То, что есть на прилавках магазинов, обычно представляет собой довольно узкий ассортимент, который выгоден торговой сети. Откуда там что привезено и где произведено — не очень понятно. Да, многие сети идут по пути создания собственных торговых марок (СТМ). Но, опять-таки, СТМ, например, Вкусвилл и СТМ Ашан — это разные уровни качества и разные требования к производителю.

Что касается ближайшего будущего розничной торговли в городе, то торговые центры останутся торговым центрами, а ярмарки и рынки — ярмарками и рынками. Так как есть спрос и на тот и на другой форматы. Одни люди любят одно, другие — другое. Есть довольно удачный формат вывода на рынок фермерский продуктов — рестораны ЛавкаЛавка. Но это совсем не дешевый сегмент.

Говоря о фестивалях и ярмарках в центре Москвы, можно заметить очевидный факт — есть производители, которым выгоден дорогой сегмент. Дорогие сыры, дорогое мясо. Остальное — как правило, сезонная точечная история. Если бы был более высокий спрос, то мы бы увидели здесь и более высокий интерес производителей различных ценовых сегментов здесь. Пока, по всей видимости, это не очень у них окупается.

— Все мы знаем о пресловутом «советском» сервисе, много слышали об американском и европейском. Существует ли в современной торговле «русский стандарт»? Если да, то в чем его отличие или особенность? И на какие идеи и принципы деятельности сегодня ориентируются лучшие работники торговли в Москве?

— Странно слышать сейчас понятия «русский сервис» и «советский сервис». Подавляющее большинство форматов в торговле, которые присутствуют на сегодняшнем рынке, пришли с Запада. Тот же Дикси четко клонирует американскую модель. Х5 тоже. Дикси плюс смотрит и на немецкий опыт, Магнит подтягивается под стандарты рынка и ничем особенно не отличается. Сервис в Москве — это достаточно высокий уровень, соответствующий мировым стандартам. Если мы говорим про среднестатистические магазины и про FMCG — товары народного потребления.

Если что-то не будет соответствовать стандартам, то сеть просто наложит штрафы на управляющую компанию.

Что касается сервиса — это вечная тема во всех странах, в том числе и передовых с развитой экономикой. Да, наверное, что-то у нас может не дотягивать в сфере гостиничного бизнеса, но я могу сказать, что те же самые ресторанные сети очень активно подтягиваются. Все, что является сетевым бизнесом, работает над сервисом и практически везде в основном соответствует общепризнанным мировым нормам. Потому что есть конкуренция, а она диктует требования рынку. Так что пока все двигается в лучшую сторону. К тому же нужно учитывать, что у нас и такого высокоплатежного спроса нет, на который рассчитан высокий уровень сервиса. Те же отели и магазины Глобус Гурмэ — это другие цены и другой потребитель.

— Какие бы изменения в столице Вы бы выделили из произошедших за последние 7 лет?

— Объективный факт — мегаполис разросся за счет присоединения Новой Москвы. Из положительных моментов, безусловно, стоит отметить реконструкцию общественных мест, обновление инфраструктуры, появление интересных и доступных развлечений для людей, мастер-классов, увлекательных событий, удобных мест и т.д. Однозначно — Москва преобразилась в лучшую сторону.

Если же продолжить речь о торговле, то здесь отмечу такой момент: в отрасли стали превалировать иностранцы из ближнего зарубежья. Если раньше таджиков, киргизов, узбеков мы чаще всего могли заметить на кухне, на довольно низких должностях, то теперь они могут занимать высокие передовые позиции и должности.