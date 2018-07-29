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В Китае пройдет месяц международных театральных обменов
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В Китае пройдет месяц международных театральных обменов 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Пекин, 29 июля /Синьхуа/ — Ряд культурных мероприятий запланирован в рамках месяца международных театральных обменов, который пройдет в городе Фучжоу провинции Цзянси на востоке Китая с 28 сентября до конца октября.
Свои программы представят художественные коллективы из России, Великобритании, Испании, Франции, Канады и Республики Корея.
"Проект нацелен на продвижение коммуникации, дружбы и делового сотрудничества провинции Цзянси с миром", — отметил вице-губернатор провинции Цзянси У Чжунцюн.
Проект обменов был назван в честь Тан Сяньцзу, выдающегося драматурга эпохи династии Мин и современника Уильяма Шексипира, который родился в Фучжоу и активно занимался творчеством в период с конца 16-го по начало 17-го века.
В Китае Тан Сяньцзу считается одним из трех маэстро, умерших в один год, наряду с Шекспиром и испанским писателем Мигелем де Сервантесом.
В рамках мероприятий также состоятся конкурсы декламации и вокального исполнения произведений Тан Сяньцзу, Шекспира и Сервантеса.
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