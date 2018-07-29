В Китае пройдет месяц международных театральных обменов

Пекин, 29 июля / Синьхуа / — Ряд культурных мероприятий запланирован в рамках месяца международных театральных обменов, который пройдет в городе Фучжоу провинции Цзянси на востоке Китая с 28 сентября до конца октября.

"Проект нацелен на продвижение коммуникации, дружбы и делового сотрудничества провинции Цзянси с миром", — отметил вице-губернатор провинции Цзянси У Чжунцюн.

Проект обменов был назван в честь Тан Сяньцзу, выдающегося драматурга эпохи династии Мин и современника Уильяма Шексипира, который родился в Фучжоу и активно занимался творчеством в период с конца 16-го по начало 17-го века.

В Китае Тан Сяньцзу считается одним из трех маэстро, умерших в один год, наряду с Шекспиром и испанским писателем Мигелем де Сервантесом.

В рамках мероприятий также состоятся конкурсы декламации и вокального исполнения произведений Тан Сяньцзу, Шекспира и Сервантеса.