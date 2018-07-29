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Делегация КПК посетила Вьетнам
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Делегация КПК посетила Вьетнам 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Ханой, 29 июля /Синьхуа/ — По приглашению Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/ делегация КПК во главе с членом бюро парткома провинции Юньнань, главой провинциального отдела пропаганды Чжао Цзинем 25-29 июля посетила Вьетнам.
Чжао Цзинь провел встречи с высокопоставленными лицами КПВ, представил концепцию Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху и рассказал о 19-м съезде КПК.
Вьетнамская сторона заявила о намерении углубить межпартийный обмен в сфере теоретических вопросов и опыте госуправления, а также совместно содействовать продолжительному, здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений. —0—
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