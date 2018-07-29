Делегация КПК посетила Вьетнам

Ханой , 29 июля / Синьхуа / — По приглашению Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/ делегация КПК во главе с членом бюро парткома провинции Юньнань, главой провинциального отдела пропаганды Чжао Цзинем 25-29 июля посетила Вьетнам.

Чжао Цзинь провел встречи с высокопоставленными лицами КПВ, представил концепцию Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху и рассказал о 19-м съезде КПК.

Вьетнамская сторона заявила о намерении углубить межпартийный обмен в сфере теоретических вопросов и опыте госуправления, а также совместно содействовать продолжительному, здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений. —0—