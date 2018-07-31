Участники авиаэкспедиции не могут продолжить полет по Гренландии из-за тумана 

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Участники арктической авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» находятся в Гренландии и не могут продолжить дальнейший полет из-за сильного тумана. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев через один из мессенджеров.
"С утра плотный туман, — передал он. — Ждем, когда рассеется". По его словам, группа намерена «обогнуть южную часть Гренландии и выйти на восточное побережье [острова] для перелета в Исландию».
В понедельник участники авиаэкспедиции покинули арктическую территорию Канады Нунавут и долетели до Сисимиута в Гренландии. В Канаду они прилетели из Аляски 21 июля.
Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).
В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.
Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, американский штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.